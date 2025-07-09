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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дорофеева и Позитив снова вместе — дуэт порадовал фанов новостью arrow

Дорофеева и Позитив снова вместе — дуэт порадовал фанов новостью

9 июля 2025 10:17
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Дорофеева и Позитив записали новую песню — когда долгожданная премьера
Надя Дорофеева и Позитив. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Певица Надя Дорофеева и певец Позитив снова споют вместе. Впервые со времен дуэта "Время и Стекло" артисты записали совместный трек, а также присоединились к благотворительной инициативе United24.

Звезды порадовали фанов радостной новостью в Instagram и рассказали, когда будет премьера.

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Почти шесть лет поклонники дуэта ждали их новую совместную песню и вот наконец-то дождались. Артисты анонсировали долгожданную премьеру и даже показали отрывок из песни.

А чтобы выход трека принес не только эмоции, но и пользу, Позитив и Надя стали участниками благотворительной инициативы "Вартові неба" от United24. Певцы инициировали сбор на 505 404 гривен на приобретение ИИ-управляемых турелей, которые будут уничтожать воздушные угрозы со стороны врага. За свои донаты украинцы смогут получить эксклюзивные подарки от Дорофеевой и Позитива — мерч дуэта, сувенирные карточки и прочее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

А вот премьера песни состоится только тогда, когда удастся собрать всю сумму. Интересно, что за первый час уже удалось собрать более 110 тысяч гривен.

Напомним, Потап попал в громкий скандал с новым ШИ-клипом, в котором показал Полякову и Могилевскую в шокирующих образах.

А также мы писали, что певец Melovin заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ.

Надя Дорофеева Позитив украинские звезды песня Премьера
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13:12 В ЕС объявили о создании фонда для восстановления Украины

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