Дорофеева и Позитив записали новую песню — когда долгожданная премьера

Надя Дорофеева и Позитив. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева и певец Позитив снова споют вместе. Впервые со времен дуэта "Время и Стекло" артисты записали совместный трек, а также присоединились к благотворительной инициативе United24.

Звезды порадовали фанов радостной новостью в Instagram и рассказали, когда будет премьера.

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Когда выйдет новый трек Дорофеевой и Позитива

Почти шесть лет поклонники дуэта ждали их новую совместную песню и вот наконец-то дождались. Артисты анонсировали долгожданную премьеру и даже показали отрывок из песни.

А чтобы выход трека принес не только эмоции, но и пользу, Позитив и Надя стали участниками благотворительной инициативы "Вартові неба" от United24. Певцы инициировали сбор на 505 404 гривен на приобретение ИИ-управляемых турелей, которые будут уничтожать воздушные угрозы со стороны врага. За свои донаты украинцы смогут получить эксклюзивные подарки от Дорофеевой и Позитива — мерч дуэта, сувенирные карточки и прочее.

А вот премьера песни состоится только тогда, когда удастся собрать всю сумму. Интересно, что за первый час уже удалось собрать более 110 тысяч гривен.

Напомним, Потап попал в громкий скандал с новым ШИ-клипом, в котором показал Полякову и Могилевскую в шокирующих образах.

А также мы писали, что певец Melovin заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ.