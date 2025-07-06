Потап виклав скандальний ролик з Могилевською та Поляковою — мережа шокована

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Скандальний український продюсер Потап продовжує шокувати публіку своїми витівками. Після скандалу з Тіною Кароль, артист вирішив нарватися на сварку з Наталіємю Могилевською та Олею Поляковою.

На своїй сторінці в Instagram виконавець виклав нове відео, згенероване штучним інтелектом (ШІ).

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Наразі продюсер продовжує творити під новим сценічним ім'ям Slavic Balagan. Прорекламувати свою нову пісню артист вирішив у досить скандальний спосіб — за рахунок обличь своїх колег з українського шоубізнесу.

У ролику ШІ намалював Наталію Могилевську, яка у формі покоївки миє унітаз, на дні якого лежить фото Влада Ями. А після зобразив Олю Полякову у купальнику та із короною на голові, яка тримає в роті дитячу пустушку. У додачу Потап домалював зіркам зайві кілограми.

Наталія Могилевська та Оля Полякова, згенеровані ШІ. Фото: скриншот

"Славік спостерігає. ШІ ніколи не кліпає", — підписав відео Потап.

У коментарях на виконавця звалився шквал критики. Більшість користувачі мережі відмітили, що Потап вже перетнув межу і зараз його творчість викликає лише сором.

"Боляче спостерігати, як ідоли нашого дитинства з часом згасають".

"Каменських потім знову буде вибачатися на інтерв'ю".

"Соромно. А я так раніше обожнювала вашу творчість".

Нагадаємо, що напередодні Потап виклав подібний ролик із іншими співачками — Тіною Кароль та Світланою Лободою, які ніби б'ються між собою в образах опосумів. Кароль жорстко відреагувала на ролик і отримала відповідь від артиста.

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