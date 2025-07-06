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Потап шокировал ИИ-видео с Могилевской и обнаженной Поляковой

6 июля 2025 12:08
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Потап выложил скандальный ролик с Могилевской и Поляковой — сеть шокирована
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Скандальный украинский продюсер Потап продолжает шокировать публику своими выходками. После скандала с Тиной Кароль, артист решил нарваться на ссору с Натальей Могилевской и Олей Поляковой.

На своей странице в Instagram исполнитель выложил новое видео, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ).

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Потап выложил скандальный ролик с Поляковой и Могилевской

Сейчас продюсер продолжает творить под новым сценическим именем Slavic Balagan. Прорекламировать свою новую песню артист решил довольно скандальным способом — за счет лиц своих коллег из украинского шоубизнеса.

В ролике ИИ нарисовал Наталью Могилевскую, которая в форме горничной моет унитаз, на дне которого лежит фото Влада Ямы. А после изобразил Олю Полякову в купальнике и с короной на голове, которая держит во рту детскую пустышку. В придачу Потап дорисовал звездам лишние килограммы.

Потап зробив скандальне відео з Поляковою та Могилевською
Наталья Могилевская и Оля Полякова, сгенерированные ИИ. Фото: скриншот

"Славик наблюдает. ИИ никогда не моргает", — подписал видео Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Slavic AI (@slavicbalaganai)

В комментариях на исполнителя обрушился шквал критики. Большинство пользователи сети отметили, что Потап уже пересек черту и сейчас его творчество вызывает лишь стыд.

"Больно наблюдать, как идолы нашего детства со временем угасают".

"Каменских потом опять будет извиняться на интервью".

"Стыдно. А я так раньше обожала ваше творчество".

Напомним, что накануне Потап выложил подобный ролик с другими певицами — Тиной Кароль и Светланой Лободой, которые будто дерутся между собой в образах опоссумов. Кароль жестко отреагировала на ролик и получила ответ от артиста.

А также мы писали, что Вера Брежнева резко прокомментировала фейковые новости о своей "смерти".

скандал Потап Наталия Могилевская Оля Полякова украинские звезды
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