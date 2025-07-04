Скандал Потапа з Тіною Кароль — співачка різко відреагувала на відео з Лободою — фото, відео

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Український виконавець та продюсер Потап серйозно посварився зі співачкою Тіною Кароль. Артист опублікував скандальне відео з колегою, яке обурило її та викликало резонанс у мережі.

У своїх соцмережах Кароль вже відреагувала на скандал і вже отримала відповідь від Потапа.

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У соцмережах виконавець активно просуває свій новий трек під сценічним ім'ям Slavic Balagan. В Instagram Потап опублікував анонс кліпу, який згенерував штучний інтелект. У ролику він використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи у вигляді опосумів, які б'ються між собою.

Ролик спантеличив користувачів мережі та викликав бурхливі обговорення. Зокрема, більшості юзерів такий анонс здався недоречним хайпом.

Реакція Тіни Кароль

Співачка також вже встигла прокоментувати вчинок свого колеги. Ролик неабияк обурив Тіну, тож вона різко поставила Потапа на місце, а його "творчість" назвала "порожнечею".

"Коли в артиста закінчуються ідеї — він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту — в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, — це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", — написала Кароль.

Ба більше, співачка присоромила продюсера за те, що під час війни він живе за кордоном.

"Поки Київ тримається, живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення", — додала Тіна.

Відповідь Потапа

В Instagram Потап опублікував скриншот із повідомленням співачки та коротко відповів їй: "Відхрестилася".

Відповідь Потапа Тіні Кароль. Фото: скриншот

Нагадаємо, Віра Брежнєва різко відповіла на фейкові новини про свою смерть.

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