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Потап разозлил Тину Кароль скандальным видео ее "драки" с Лободой

4 июля 2025 15:46
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Скандал Потапа с Тиной Кароль — певица резко отреагировала на видео с Лободой — фото, видео
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский исполнитель и продюсер Потап серьезно поссорился с певицей Тиной Кароль. Артист опубликовал скандальное видео с коллегой, которое возмутило ее и вызвало резонанс в сети.

В своих соцсетях Кароль уже отреагировала на скандал, и уже получила ответ от Потапа.

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В соцсетях исполнитель активно продвигает свой новый трек под сценическим именем Slavic Balagan. В Instagram Потап опубликовал анонс клипа, который сгенерировал искусственный интеллект. В ролике он использовал лица Тины Кароль и Светланы Лободы в виде опоссумов, которые дерутся между собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Slavic AI (@slavicbalaganai)

Ролик озадачил пользователей сети и вызвал бурные обсуждения. В частности, большинству юзеров такой анонс показался неуместным хайпом.

Реакция Тины Кароль

Певица также уже успела прокомментировать поступок своей коллеги. Ролик изрядно возмутил Тину, поэтому она резко поставила Потапа на место, а его "творчество" назвала "пустотой".

"Когда у артиста заканчиваются идеи — он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла — в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, искажать их, чтобы заманить внимание туда, где уже давно нет смысла, — это не жест художника, а акт отчаяния. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал", — написала Кароль.

Более того, певица пристыдила продюсера за то, что во время войны он живет за границей.

"Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдавая свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения", — добавила Тина.

Ответ Потапа

В Instagram Потап опубликовал скриншот с сообщением певицы и коротко ответил ей: "Открестилась".

Сварка Потапа і Тіни Кароль - фото
Ответ Потапа Тине Кароль. Фото: скриншот

Напомним, Вера Брежнева резко ответила на фейковые новости о своей смерти.

А также в Bolt отреагировали на скандал с таксистом, который ударил Тоню Матвиенко.

скандал Потап Тина Кароль Светлана Лобода украинские звезды
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