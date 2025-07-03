Віру Брежнєву поховали в соцмережах — реакція артистки — фото

Віру Брежнєву "поховали" у мережі — співачка відреагувала
Співачка Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв у соцмережах. Невідомі почали поширювати фейкові новини про те, що артистка пішла з життя.
Зірка вийшла на зв'язок з фанами в Instagram та прокоментувала ситуацію.
Віра Брежнєва відреагувала на свою "смерть"
Днями у соцмережах активно почали ширитися публікації про те, що співачка померла. Невідомі написали про те, що "публіка прощається із артисткою", а щоб дізнатися подробиці користувачам пропонували перейти за посиланням у коментарях.
У Instastories Брежнєва спростувала жахливі чутки та закликала шанувальників не вірити у такі новини, а також не переходити за сумнівними посиланнями та не надсилати їх іншим.
"Знову активували цю х*рню. Доки ви переходите за посиланням, це буде працювати. Не ведіться! І не надсилайте мені, не поширюйте такий контент", — написала співачка.
Нагадаємо, у Bolt відреагували на побиття Тоні Матвієнко водієм служби таксі.
А також Олена Тополя розповіла, де живе її родина після того, як ракетний удар зруйнував їхнє житло.
Читайте Новини.LIVE!