Віру Брежнєву поховали в соцмережах — реакція артистки — фото

Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв у соцмережах. Невідомі почали поширювати фейкові новини про те, що артистка пішла з життя.

Зірка вийшла на зв'язок з фанами в Instagram та прокоментувала ситуацію.

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Днями у соцмережах активно почали ширитися публікації про те, що співачка померла. Невідомі написали про те, що "публіка прощається із артисткою", а щоб дізнатися подробиці користувачам пропонували перейти за посиланням у коментарях.

У Instastories Брежнєва спростувала жахливі чутки та закликала шанувальників не вірити у такі новини, а також не переходити за сумнівними посиланнями та не надсилати їх іншим.

"Знову активували цю х*рню. Доки ви переходите за посиланням, це буде працювати. Не ведіться! І не надсилайте мені, не поширюйте такий контент", — написала співачка.

Віра Брежнєва застерегла фанів. Фото: instagram.com/ververa

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