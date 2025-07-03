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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віру Брежнєву "поховали" у мережі — співачка відреагувала arrow

Віру Брежнєву "поховали" у мережі — співачка відреагувала

3 липня 2025 12:59
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Віру Брежнєву поховали в соцмережах — реакція артистки — фото
Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Співачка Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв у соцмережах. Невідомі почали поширювати фейкові новини про те, що артистка пішла з життя.

Зірка вийшла на зв'язок з фанами в Instagram та прокоментувала ситуацію.

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Днями у соцмережах активно почали ширитися публікації про те, що співачка померла. Невідомі написали про те, що "публіка прощається із артисткою", а щоб дізнатися подробиці користувачам пропонували перейти за посиланням у коментарях.

У Instastories Брежнєва спростувала жахливі чутки та закликала шанувальників не вірити у такі новини, а також не переходити за сумнівними посиланнями та не надсилати їх іншим.

"Знову активували цю х*рню. Доки ви переходите за посиланням, це буде працювати. Не ведіться! І не надсилайте мені, не поширюйте такий контент", — написала співачка.

Фейкові новини про смерть Віри Брежнєвої - фото
Віра Брежнєва застерегла фанів. Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, у Bolt відреагували на побиття Тоні Матвієнко водієм служби таксі.

А також Олена Тополя розповіла, де живе її родина після того, як ракетний удар зруйнував їхнє житло.

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21:17 Помер зірка "Вбити Білла" Майкл Медсен — що трапилось

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Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової - 80x80

Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

20:59 Сирський відповів на допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини

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