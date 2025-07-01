Ракета знищила квартиру Тараса й Олени Тополі — де зараз живе родина — фото

Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя (Alyosha) розповіла, як живе її родина після того, як їхню квартиру зруйнувала ворожа ракета. Сім'я вже подала заяву на відновлення пошкодженого житла.

Про це артистка розповіла в "РБК-Україна".

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Вперше після обстрілу артистка наважилася поділитися подробицями тієї трагічної ночі, коли російська ракета поцілила у будинок навпроти них.

Як розповіла Олена, в момент прильоту вона перебувала у квартирі разом зі своїм братом та племінником. На щастя, діти співачки та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі перебували у США в гостях у бабусі.

"Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить, що всі наші життя у волі творця", — сказала зірка.

Квартира Тараса та Олени Тополі після обстрілу. Фото: facebook.com/taras.topolya

Внаслідок удару квартира зіркової пари зазнала серйозних руйнувань. Однак, попри це, родина залишається у власному житлі, поки не знайде підходящого варіанту. Разом із тим Тополя вже подала заявку про пошкоджене майно за програмою "єВідновлення".

"Ну, як вам сказати… У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна. Я подала заявку, але, звісно, що це... Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати. Але поки відновимося — я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз", — розповіла Олена.

Квартира артистів після удару РФ. Фото: facebook.com/taras.topolya

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російська армія завдала масованого удару по Україні. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку навпроти будинку артистів у Шевченківському районі столиці.

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