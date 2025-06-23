Обстріл Києва 23 червня — Анна Саліванчук розповіла, як врятувала дітей — фото

Анна Саліванчук з синами. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук вийшла на зв'язок із шанувальниками після масованої російської атаки на Київ. Зірка розповіла, де перебувала разом із дітьми цієї ночі.

Акторка записала емоційне звернення в Instagram.

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Після чергової важкої ночі для українців акторка також поділилася своїми переживаннями. Саліванчук розповіла, що під час атаки серйозно постраждали дитячий садочок та школа, які відвідують її сини. Навчальні заклади знаходяться неподалік від будинку, в який влучила ворожа ракета.

Акторка зізналася, що їй із синами — Глібом та Микитою — пощастило, адже цього дня вони ще перебували у Карпатах на відпочинку. Також Анна поділилася, разом із Микитою до цієї ж групи ходить і донька співака Тараса Тополі — Марія. Як відомо, лідер гурту "Антитіла" та його дружина Олена Тополя (Alyosha) втратили житло внаслідок влучання у багатоповерхівку.

"Мій син мирно спить у Карпатах, а мав би бути зараз у садочку. Нам просто пощастило. Наш садочок цієї ночі постраждав: повністю вибиті всі вікна та просять не вести дітей. Слава Богу, що всі живі й здорові. Якраз Марійка Олени Тополі ходить в одну групу з моїм Нікітою. Як ви розумієте, дуже поруч їхній будинок, якого у них вже немає. І наш садочок тепер закриється на ремонт. Дякую Боже, що зберіг нас і сьогодні ми ще тут. Але завтра будемо у Києві. Страшно їхати додому", — розповіла акторка.

Анна Саліванчук вийшла на зв'язок після обстрілу Києва

Як поділилася Анна, зараз вона стурбована тим, що мусить знову повертатися до Києва. До того ж трагедія неабияк налякала і її сина Микиту. 11-річний хлопчик, за словами акторки, тепер боїться повертатися до садочка.

"Ми пропустили два масовані удари по Києву. Мій Нікіта каже: "Мамусю, може, не поїдемо додому, будемо тут жити, мені страшно йти в садочок, який сьогодні без вікон і дверей". Але чекає робота, Гліба забрати з табору, вистави, знімання, але, якщо чесно, так страшно мені давно не було, уявляю, якщо б дітки були у садочку", — поділилася зірка.

Анна Саліванчук з сином Микитою

Нагадаємо, у ЗМІ показали, що залишилося від квартири Тараса Тополі після атаки росіян. А також раніше зірки українського кіно відреагували на найбільший масований удар з боку Росії.