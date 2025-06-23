Обстрел Киева 23 июня — Анна Саливанчук рассказала, как спасла детей — фото

Анна Саливанчук с сыновьями. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук вышла на связь с поклонниками после массированной российской атаки на Киев. Звезда рассказала, где находилась вместе с детьми этой ночью.

Актриса записала эмоциональное обращение в Instagram.

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После очередной тяжелой ночи для украинцев актриса также поделилась своими переживаниями. Саливанчук рассказала, что во время атаки серьезно пострадали детский сад и школа, которые посещают ее сыновья. Учебные заведения находятся неподалеку от дома, в который попала вражеская ракета.

Актриса призналась, что ей с сыновьями — Глебом и Никитой — повезло, ведь в этот день они еще находились в Карпатах на отдыхе. Также Анна поделилась, вместе с Никитой в эту же группу ходит и дочь певца Тараса Тополи — Мария. Как известно, лидер группы "Антитела" и его жена Елена Тополя (Alyosha) потеряли жилье в результате попадания в многоэтажку.

"Мой сын мирно спит в Карпатах, а должен был бы быть сейчас в садике. Нам просто повезло. Наш садик этой ночью пострадал: полностью выбиты все окна и просят не вести детей. Слава Богу, что все живы и здоровы. Как раз Маша Елены Тополи ходит в одну группу с моим Никитой. Как вы понимаете, очень рядом их дом, которого у них уже нет. И наш садик теперь закроется на ремонт. Спасибо Боже, что сохранил нас и сегодня мы еще здесь. Но завтра будем в Киеве. Страшно ехать домой", — рассказала актриса.

Анна Саливанчук вышла на связь после обстрела Киева

Как поделилась Анна, сейчас она обеспокоена тем, что должна снова возвращаться в Киев. К тому же, трагедия изрядно напугала и ее сына Никиту. 11-летний мальчик, по словам актрисы, теперь боится возвращаться в садик.

"Мы пропустили два массированных удара по Киеву. Мой Никита говорит: "Мамочка, может, не поедем домой, будем здесь жить, мне страшно идти в садик, который сегодня без окон и дверей". Но предстоит работа, Глеба забрать из лагеря, спектакли, съемки, но, если честно, так страшно мне давно не было, представляю, если бы детки были в садике", — поделилась звезда.

Анна Саливанчук с сыном Никитой

Напомним, в СМИ показали, что осталось от квартиры Тараса Тополи после атаки россиян. А также ранее звезды украинского кино отреагировали на самый массированный удар со стороны России.