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Главная Кино Саливанчук рассказала, как уберегла детей от атаки России на Киев

Саливанчук рассказала, как уберегла детей от атаки России на Киев

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 18:25
Обстрел Киева 23 июня — Анна Саливанчук рассказала, как спасла детей — фото
Анна Саливанчук с сыновьями. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Ключові моменти Саливанчук рассказала, как ей повезло во время атаки РФ

Украинская актриса Анна Саливанчук вышла на связь с поклонниками после массированной российской атаки на Киев. Звезда рассказала, где находилась вместе с детьми этой ночью.

Актриса записала эмоциональное обращение в Instagram.

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Саливанчук рассказала, как ей повезло во время атаки РФ

После очередной тяжелой ночи для украинцев актриса также поделилась своими переживаниями. Саливанчук рассказала, что во время атаки серьезно пострадали детский сад и школа, которые посещают ее сыновья. Учебные заведения находятся неподалеку от дома, в который попала вражеская ракета.

Актриса призналась, что ей с сыновьями — Глебом и Никитой — повезло, ведь в этот день они еще находились в Карпатах на отдыхе. Также Анна поделилась, вместе с Никитой в эту же группу ходит и дочь певца Тараса Тополи — Мария. Как известно, лидер группы "Антитела" и его жена Елена Тополя (Alyosha) потеряли жилье в результате попадания в многоэтажку.

"Мой сын мирно спит в Карпатах, а должен был бы быть сейчас в садике. Нам просто повезло. Наш садик этой ночью пострадал: полностью выбиты все окна и просят не вести детей. Слава Богу, что все живы и здоровы. Как раз Маша Елены Тополи ходит в одну группу с моим Никитой. Как вы понимаете, очень рядом их дом, которого у них уже нет. И наш садик теперь закроется на ремонт. Спасибо Боже, что сохранил нас и сегодня мы еще здесь. Но завтра будем в Киеве. Страшно ехать домой", — рассказала актриса.

Анна Саліванчук відреагувала на обстріл Києва - фото
Анна Саливанчук вышла на связь после обстрела Киева

Как поделилась Анна, сейчас она обеспокоена тем, что должна снова возвращаться в Киев. К тому же, трагедия изрядно напугала и ее сына Никиту. 11-летний мальчик, по словам актрисы, теперь боится возвращаться в садик.

"Мы пропустили два массированных удара по Киеву. Мой Никита говорит: "Мамочка, может, не поедем домой, будем здесь жить, мне страшно идти в садик, который сегодня без окон и дверей". Но предстоит работа, Глеба забрать из лагеря, спектакли, съемки, но, если честно, так страшно мне давно не было, представляю, если бы детки были в садике", — поделилась звезда.

Анна Саліванчук висловилася про удар по Києву - фото
Анна Саливанчук с сыном Никитой

Напомним, в СМИ показали, что осталось от квартиры Тараса Тополи после атаки россиян. А также ранее звезды украинского кино отреагировали на самый массированный удар со стороны России.

Киев обстрелы украинские звезды война в Украине Анна Саливанчук
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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