Атака на Київ 17 червня — реакція зірок кіно

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно
У ніч проти 17 червня росіяни завдали одного з наймасованіших, комбінованих ударів по Києву. Наразі відомо про 60 поранених та 14 загиблих, під завалами зруйнованих житлових будинків можуть ще перебувати люди.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як на жорстокі вбивства росіян відреагували відомі українські актори.
Ольга Сумська
"17 червня…І знову пекло в Києві…Одна з найстрашніших ночей в країні..Під завалами люди! Господи милостивий …Глибокі співчуття…Одеса!Страшне горе", — написала Сумська.
Наталка Денисенко
Акторка зізналась, що проспала цієї ночі всі вибухи обійнявшись із сином. Зірка висловила співчуття рідним та близьким загиблих.
Анна Кошмал
"Яка важка ніч", — написала акторка.
Тарас Цимбалюк
Катерина Тишкевич
"Починаю вірити у версію, що Дональдака колись завербували КГБ і ото тепер прийшов його час послужити росіянам", — написала зірка.
Яна Глущенко
Зірка провела страшну ніч поруч з сином та домашніми улюбленцями.
"Чергова страшна ніч…Син, слава Богу, міцно спить. А я заспокоюю кота, собаку та себе…", — написала вона.
Нагадаємо, на тлі загибелі актора Юрія Феліпенка Наталка Денисенко закликала українців цінувати кожен момент свого життя. Також зірки українського кіно відреагували на загибель свого колеги.
Читайте Новини.LIVE!