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Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 12:17
Атака на Київ 17 червня — реакція зірок кіно
Зруйнована багатоповерхівка в Солом'янському районі столиці. Фото: КМВА
Ключові моменти Ольга Сумська Наталка Денисенко Анна Кошмал Тарас Цимбалюк Катерина Тишкевич Яна Глущенко

У ніч проти 17 червня росіяни завдали одного з наймасованіших, комбінованих ударів по Києву. Наразі відомо про 60 поранених та 14 загиблих, під завалами зруйнованих житлових будинків можуть ще перебувати люди.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як на жорстокі вбивства росіян відреагували відомі українські актори.

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Ольга Сумська

"17 червня…І знову пекло в Києві…Одна з найстрашніших ночей в країні..Під завалами люди! Господи милостивий …Глибокі співчуття…Одеса!Страшне горе", — написала Сумська.

Наталка Денисенко

Акторка зізналась, що проспала цієї ночі всі вибухи обійнявшись із сином. Зірка висловила співчуття рідним та близьким загиблих.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 1
Наталка Денисенко про атаку на Київ. Фото: instagram.com/stories/natalka_denisenko/

Анна Кошмал

"Яка важка ніч", — написала акторка.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 2
Анна Кошмал про атаку на Київ. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina/

Тарас Цимбалюк

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 3
Тарас Цимбалюк про атаку на Київ. Фото: instagram.com/stories/taras.tsymbaliuk/ 

Катерина Тишкевич

"Починаю вірити у версію, що Дональдака колись завербували КГБ і ото тепер прийшов його час послужити росіянам", — написала зірка.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 4
Катерина Тишкевич про атаку на Київ. Фото: instagram.com/stories/kateryna__tyshkevych/

Яна Глущенко

Зірка провела страшну ніч поруч з сином та домашніми улюбленцями.

"Чергова страшна ніч…Син, слава Богу, міцно спить. А я заспокоюю кота, собаку та себе…", — написала вона.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 5
Яна Глущенко про атаку на Київ.Фото: instagram.com/stories/yamo4ka/

Нагадаємо, на тлі загибелі актора Юрія Феліпенка Наталка Денисенко закликала українців цінувати кожен момент свого життя. Також зірки українського кіно відреагували на загибель свого колеги.

смерть українські зірки війна в Україні атака Шахед соцмережі
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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