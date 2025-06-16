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Головна Кіно Денисенко на тлі загибелі Юрія Феліпенка заговорила про важливе

Денисенко на тлі загибелі Юрія Феліпенка заговорила про важливе

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 21:18
Наталка Денисенко закликала українців цінувати життя
Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Ключові моменти Денисенко про цінність життя

Відома українська акторка Наталка Денисенко на тлі загибелі на війні свого колеги Юрія Феліпенка нагадала українцям про важливе. Зірка "Коли ти вийдеш заміж" закликала шанувальників цінувати життя та не звертати увагу на злість і негатив від заздрісників.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Денисенко про цінність життя

Акторка з болем написала на те, що кожен українець в жахливих реаліях війни може раптово загинути. Денисенко шокувала підписників статистикою.

"Якщо брати загальну смертність від раптових причин, то в Україні вона на 300–900% вища, ніж у країнах без війни. Якщо чоловік іде на війну, то ймовірність, що він загине або повернеться пораненим, становить 20–60%", — написала вона.

Зірка підкреслила, що в такий страшний час важливо не зраджувати собі та своїм цілям і мріям.

"Ми живемо в час, коли ніхто не знає, що буде завтра. Коли "правильно" стало відносним. І зараз головне, на мою думку, не втратити не тіло, а душу! Не втратити себе! Більшість людей помирає ще ДО смерті", — зауважила акторка.

Денисенко порадила не звертати увагу на негатив у свій бік та йти на зустріч своїм мріям та цілям. 

"Кожен сьогодні проходить свою війну (видиму чи невидиму), і у кожної душі свої кроки і задачі. Але коли в якийсь звичайний день, просто перестане битися серце, чи зможете ви сказати: моя душа жила на повну? Вже пора прокинутися", — підсумувала вона.

Раніше стало відомо, що голос "Формули-1" в Україні озвучив новий фільм з Бредом Піттом. Також ми писали, чи буде спін-офф популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".

Наталка Денисенко українські зірки війна в Україні життя соцмережі
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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