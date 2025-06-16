Наталка Денисенко закликала українців цінувати життя

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Відома українська акторка Наталка Денисенко на тлі загибелі на війні свого колеги Юрія Феліпенка нагадала українцям про важливе. Зірка "Коли ти вийдеш заміж" закликала шанувальників цінувати життя та не звертати увагу на злість і негатив від заздрісників.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка з болем написала на те, що кожен українець в жахливих реаліях війни може раптово загинути. Денисенко шокувала підписників статистикою.

"Якщо брати загальну смертність від раптових причин, то в Україні вона на 300–900% вища, ніж у країнах без війни. Якщо чоловік іде на війну, то ймовірність, що він загине або повернеться пораненим, становить 20–60%", — написала вона.

Зірка підкреслила, що в такий страшний час важливо не зраджувати собі та своїм цілям і мріям.

"Ми живемо в час, коли ніхто не знає, що буде завтра. Коли "правильно" стало відносним. І зараз головне, на мою думку, не втратити не тіло, а душу! Не втратити себе! Більшість людей помирає ще ДО смерті", — зауважила акторка.

Денисенко порадила не звертати увагу на негатив у свій бік та йти на зустріч своїм мріям та цілям.

"Кожен сьогодні проходить свою війну (видиму чи невидиму), і у кожної душі свої кроки і задачі. Але коли в якийсь звичайний день, просто перестане битися серце, чи зможете ви сказати: моя душа жила на повну? Вже пора прокинутися", — підсумувала вона.

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