Наталка Денисенко назвала найгіршу українську акторку — фото, відео

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відверто висловилася про своїх колег. Зірка "Коли ти вийдеш заміж" зізналася, кого вважає найгіршими та найкращими акторами в Україні.

Про це вона розповіла в шоу "Гра з вогнем".

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На думку знаменитості, найгірша українська акторка це Галина Безрук. А все через те, що під час повномасштабної війни зірка "Будиночку на щастя" зрадила рідну країну та обрала життя у Москві.

"Можу сказати, що це Галина Безрук... Та насправді у нас в Україні неймовірний ресурс не тільки акторський, а кіношний. Для того, щоб робити неймовірно класне й якісне кіно, у нас є класні локації, у нас є дуже класні оператори, режисери, у нас павільйони, класні й талановиті актори", — сказала Наталка.

Галина Безрук. Фото: instagram.com/galina_bezruk

Одночасно до "найгірших" та "найкращих" Денисенко жартома віднесла свого друга, актора Тараса Цимбалюка. На думку акторки, він дуже талановитий, але останнім часом його дуже багато на екрані.

Також до талановитих зірок Денисенко віднесла свою куму Ксенію Мішину, Дашу Петрожицьку, Ольгу Сумську та Богдана Ступку.

"Класна Ксенія Мішина. Я взагалі вважаю, що вона одна з найкрасивіших українських акторок. Дуже подобається мені Даша Петрожицька — як людина і як акторка. Богдан Ступка — найкращий актор, наша легенда — Ольга Сумська. Я з нею працюю просто зараз, і це теж неймовірна людина", — сказала Денисенко.

Нагадаємо, зірка серіалу "Голова" розповів, як насправді дублюють інтимні сцени у кіно. А також Григорій Бакланов показав, що залишилося від декорацій фільму "Довженко" після удару РФ по Одеській кіностудії.