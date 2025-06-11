Удар по Одеській кіностудії — Григорій Бакланов показав уламки павільйону Довженко — фото

Григорій Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов показав наслідки російського удару по Одеській кіностудії. Внаслідок атаки було повністю знищено декорації до фільму "Довженко", в якому артист виконає головну роль.

На своїй сторінці в Instagram актор опублікував фото із наслідками удару.

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Григорій Бакланов зруйнований павільйон фільму "Довженко"

В ніч на 10 червня російська армія завдала масованого удару по Одесі та інших містах України. Значних руйнувань зазнала і Одеська кіностудія, а також було знищено декорації фільму "Довженко".

Команда стрічки відтворила той самий павільйон, на якому свого часу знімав фільми видатний режисер Олександр Довженко, але тепер від них залишилися лише уламки.

"Зйомки закінчилися буквально кілька днів тому. Ми встигли. На щастя, ніхто не постраждав. Але сам павільйон — знищено. Повністю. Він не простояв і місяця. Ще кілька днів тому — життя, історія. Сьогодні — розвалини", — розповів Бакланов.

У фільмі актор грає головну роль — самого Довженко. за словами Бакланова, він відчуває зв'язок між творчістю видатного режисера та сьогоденням.

"Колись "Землю" заборонили на 28 років. Коли весь світ нею захоплювався — у нас її ховали. Сьогодні — нас самих хочуть стерти. Тільки вже не заборонами, а ракетами. Нам знову хочуть затулити рота. Але ми все одно знімаємо. Ми все одно говоримо. Ми пам'ятаємо. І створюємо", — додав актор.

Нагадаємо, у Нью-Йорку представили український фільм "Війна очима тварин" з Шоном Пенном. А також ми писали, що фільм оскароносного Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" покажуть у кіно.