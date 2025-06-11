Удар по Одесской киностудии — Григорий Бакланов показал обломки павильона Довженко — фото

Григорий Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов показал последствия российского удара по Одесской киностудии. В результате атаки были полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко", в котором артист исполнит главную роль.

На своей странице в Instagram актер опубликовал фото с последствиями удара.

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Григорий Бакланов разрушенный павильон фильма "Довженко"

В ночь на 10 июня российская армия нанесла массированный удар по Одессе и другим городам Украины. Значительным разрушениям подверглась и Одесская киностудия, а также были уничтожены декорации фильма "Довженко".

Команда ленты воссоздала тот самый павильон, на котором в свое время снимал фильмы выдающийся режиссер Александр Довженко, но теперь от них остались лишь обломки.

"Съемки закончились буквально несколько дней назад. Мы успели успели. К счастью, никто не пострадал. Но сам павильон — уничтожен. Полностью. Он не простоял и месяца. Еще несколько дней назад — жизнь, история. Сегодня — развалины", — рассказал Бакланов.

В фильме актер играет главную роль — самого Довженко. по словам Бакланова, он чувствует связь между творчеством выдающегося режиссера и настоящим.

"Когда-то "Землю" запретили на 28 лет. Когда весь мир ею восхищался — у нас ее хоронили. Сегодня — нас самих хотят стереть. Только уже не запретами, а ракетами. Нам снова хотят заткнуть рот. Но мы все равно снимаем. Мы все равно говорим. Мы помним. И создаем", — добавил актер.

Напомним, в Нью-Йорке представили украинский фильм "Война глазами животных" с Шоном Пенном. А также мы писали, что фильм оскароносного Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" покажут в кино.