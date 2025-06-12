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Головна Кіно Зірка серіалу "Голова" розкрив подробиці дубляжу інтимних сцен

Зірка серіалу "Голова" розкрив подробиці дубляжу інтимних сцен

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 12:30
Як озвучують інтимні сцени у кіно — Євген Лісничий розповів подробиці
Євген Лісничий. Фото: instagram.com/eugene.voice
Ключові моменти Євген Лісничий розповів, як дублюють інтимні сцени

Український актор Євген Лісничий, який подарував свій голос багатьом героям голлівудських фільмів, розповів про особливості дубляжу. Зокрема розкрив секрет, як насправді озвучують інтимні сцени у кіно.

Деталями актор поділився у шоу "єПитання".

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Євген Лісничий розповів, як дублюють інтимні сцени

Багатьом глядачам здається, що під час знімання відвертих епізодів у кіно та серіалах на майданчику вирують пристрасті та хімія між героями. Але насправді, за словами Лісничого, у цей момент герої зосереджені на великій кількості задач.

"Ти маєш думати про багато речей одразу: бути незгорбленим, пам'ятати текст, стежити, на яке вухо партнерці сказати, як не перекрити світло та камеру, як закрити її груди й таке інше", — розповів зірка серіалу "Голова".

Актор Євген Лісничий - фото
Актор Євген Лісничий. Фото: instagram.com/eugene.voice

Натомість під час дубляжу таких сцен все відбувається зовсім по-іншому. І деякі моменти, коли необхідно відтворити певні звуки, можуть мати кумедний вигляд.

"Ми просто облизуємо руку. До речі, не завжди ці сцени ми дублюємо! Інколи кіностудія передає оригінальні звуки, записані тими акторами, які грали ролі. Тому в кінотеатрах ви чуєте, як стогне реальний Бред Пітт. Так записують не лише інтимні сцени, а й бійки, дихання, пробіжки", — поділився Лісничий.

Раніше стало відомо, що голос "Формули-1" в Україні озвучив новий фільм з Бредом Піттом. А також ми писали, коли прем'єра нового серіалу за романом Стівена Кінга.

фільм актори українські зірки зйомки інтим
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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