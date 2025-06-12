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Главная Кино Звезда сериала "Голова" раскрыл подробности дубляжа интимных сцен

Звезда сериала "Голова" раскрыл подробности дубляжа интимных сцен

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Дата публикации 12 июня 2025 12:30
Как озвучивают интимные сцены в кино — Евгений Лесничий рассказал подробности
Евгений Лесничий. Фото: instagram.com/eugene.voice
Ключові моменти Евгений Лесничий рассказал, как дублируют интимные сцены

Украинский актер Евгений Лесничий, который подарил свой голос многим героям голливудских фильмов, рассказал об особенностях дубляжа. В частности раскрыл секрет, как на самом деле озвучивают интимные сцены в кино.

Деталями актер поделился в шоу "єПитання".

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Евгений Лесничий рассказал, как дублируют интимные сцены

Многим зрителям кажется, что во время съемок откровенных эпизодов в кино и сериалах на площадке бушует страсти и химия между героями. Но на самом деле, по словам Лесничего, в этот момент герои сосредоточены на большом количестве задач.

"Ты должен думать о многих вещах сразу: быть несгорбленным, помнить текст, следить, на какое ухо партнерше сказать, как не перекрыть свет и камеру, как закрыть ее грудь и так далее", — рассказал звезда сериала "Голова".

Актор Євген Лісничий - фото
Актер Евгений Лесничий. Фото: instagram.com/eugene.voice

Зато во время дубляжа таких сцен все происходит совсем по-другому. И некоторые моменты, когда необходимо воспроизвести определенные звуки, могут иметь забавный вид.

"Мы просто облизываем руку. Кстати, не всегда эти сцены мы дублируем! Иногда киностудия передает оригинальные звуки, записанные теми актерами, которые играли роли. Поэтому в кинотеатрах вы слышите, как стонет реальный Брэд Питт. Так записывают не только интимные сцены, но и драки, дыхание, пробежки", — поделился Лесничий.

Ранее стало известно, что голос "Формулы-1" в Украине озвучил новый фильм с Брэдом Питтом. А также мы писали, когда премьера нового сериала по роману Стивена Кинга.

фильм актеры украинские звезды съемки интим
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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