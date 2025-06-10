Формула-1 — Максим Подзігун озвучив фільм з Бредом Піттом — відео

Максим Подзігун. Фото: instagram.com/makspodzigun

Вже зовсім скоро в український прокат вийде довгоочікувана спортивна драма "F1® ФІЛЬМ" із Бредом Піттом у головній ролі. До дубляжу великої літньої прем'єри також долучився один із найвідоміших спортивних голосів України — Максим Подзігун.

Про це коментатор розповів на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Максим Подзігун здублював одного з героїв нового фільму

Спортивний коментатор та голос змагань "Формули-1" в Україні став частиною адаптації фільму. Його коментарі вже стали невід'ємною частиною перегонів для українських вболівальників, а тепер його голос можна буде впізнати в одному із персонажів стрічки.

"F1® ФІЛЬМ" розповість про Сонні Гейз (Бред Пітт), колишню зірку перегонів, який повертається у світ швидкості, аби дати другий шанс команді, що стоїть на межі розпаду. Прем'єра спортивного екшну в українському прокаті відбудеться 26 червня 2025 року.

Реклама

Нагадаємо, у кінотеатрах покажуть фільм "2000 метрів до Андріївки" оскароносного Мстислава Чернова. А також стала відома дата прем'єри сиквелу "Шаленої п'ятниці".