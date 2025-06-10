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Главная Кино Голос "Формулы-1" в Украине озвучил фильм с Брэдом Питтом

Голос "Формулы-1" в Украине озвучил фильм с Брэдом Питтом

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:39
Формула-1 — Максим Подзигун озвучил фильм с Брэдом Питтом — видео
Максим Подзигун. Фото: instagram.com/makspodzigun

Уже совсем скоро в украинский прокат выйдет долгожданная спортивная драма "F1® ФИЛЬМ" с Брэдом Питтом в главной роли. К дубляжу большой летней премьеры также присоединился один из самых известных спортивных голосов Украины — Максим Подзигун.

Об этом комментатор рассказал на своей странице в Instagram.

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Спортивный комментатор и голос соревнований "Формулы-1" в Украине стал частью адаптации фильма. Его комментарии уже стали неотъемлемой частью гонок для украинских болельщиков, а теперь его голос можно будет узнать в одном из персонажей ленты.

"F1® ФИЛЬМ" расскажет о Сонни Гейз (Брэд Питт), бывшей звезде гонок, который возвращается в мир скорости, чтобы дать второй шанс команде, стоящей на грани распада. Премьера спортивного экшна в украинском прокате состоится 26 июня 2025 года.

Напомним, в кинотеатрах покажут фильм "2000 метров до Андреевки" оскароносного Мстислава Чернова. А также стала известна дата премьеры сиквела "Чумовой пятницы".

спорт Брэд Питт фильм Формула-1 Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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