Наталка Денисенко назвала худшую украинскую актрису — фото, видео

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно высказалась о своих коллегах. Звезда "Когда ты выйдешь замуж" призналась, кого считает худшими и лучшими актерами в Украине.

Об этом она рассказала в шоу "Игра с огнем".

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По мнению знаменитости, худшая украинская актриса это Галина Безрук. А все потому, что во время полномасштабной войны звезда "Домика на счастье" предала родную страну и выбрала жизнь в Москве.

"Могу сказать, что это Галина Безрук... Но на самом деле у нас в Украине невероятный ресурс не только актерский, а киношный. Для того, чтобы делать невероятно классное и качественное кино, у нас есть классные локации, у нас есть очень классные операторы, режиссеры, у нас павильоны, классные и талантливые актеры", — сказала Наташа.

Галина Безрук. Фото: instagram.com/galina_bezruk

Одновременно к "худшим" и "лучшим" Денисенко в шутку отнесла своего друга, актера Тараса Цимбалюка. По мнению актрисы, он очень талантливый, но в последнее время его очень много на экране.

Также к талантливым звездам Денисенко отнесла свою куму Ксению Мишину, Дашу Петрожицкую, Ольгу Сумскую и Богдана Ступку.

"Классная Ксения Мишина. Я вообще считаю, что она одна из самых красивых украинских актрис. Очень нравится мне Даша Петрожицкая — как человек и как актриса. Богдан Ступка — лучший актер, наша легенда — Ольга Сумская. Я с ней работаю прямо сейчас, и это тоже невероятный человек", — сказала Денисенко.

Напомним, звезда сериала "Голова" рассказал, как на самом деле дублируют интимные сцены в кино. А также Григорий Бакланов показал, что осталось от декораций фильма "Довженко" после удара РФ по Одесской киностудии.