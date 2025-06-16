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Главная Кино Денисенко на фоне гибели Юрия Фелипенко заговорила о важном

Денисенко на фоне гибели Юрия Фелипенко заговорила о важном

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Дата публикации 16 июня 2025 21:18
Наталка Денисенко призвала украинцев ценить жизнь
Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Ключові моменти Денисенко о ценности жизни

Известная украинская актриса Наталья Денисенко на фоне гибели на войне своего коллеги Юрия Фелипенко напомнила украинцам о важном. Звезда "Когда ты выйдешь замуж" призвала поклонников ценить жизнь и не обращать внимание на злость и негатив от завистников.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Денисенко о ценности жизни

Актриса с болью написала на то, что каждый украинец в ужасных реалиях войны может внезапно погибнуть. Денисенко шокировала подписчиков статистикой.

"Если брать общую смертность от внезапных причин, то в Украине она на 300-900% выше, чем в странах без войны. Если человек идет на войну, то вероятность, что он погибнет или вернется раненым, составляет 20-60%", — написала она.

Звезда подчеркнула, что в такое страшное время важно не изменять себе и своим целям и мечтам.

"Мы живем во время, когда никто не знает, что будет завтра. Когда "правильно" стало относительным. И сейчас главное, по моему мнению, не потерять не тело, а душу! Не потерять себя! Большинство людей умирает еще ДО смерти", — отметила актриса.

Денисенко посоветовала не обращать внимание на негатив в свою сторону и идти навстречу своим мечтам и целям.

"Каждый сегодня проходит свою войну (видимую или невидимую), и у каждой души свои шаги и задачи. Но когда в какой-то обычный день, просто перестанет биться сердце, сможете ли вы сказать: моя душа жила на полную? Уже пора проснуться", — подытожила она.

Ранее стало известно, что голос "Формулы-1" в Украине озвучил новый фильм с Брэдом Питтом. Также мы писали, будет ли спин-офф популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Наталка Денисенко украинские звезды война в Украине жизнь соцсети
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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