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Главная Кино Массированная атака на Киев — реакция звезд украинского кино

Массированная атака на Киев — реакция звезд украинского кино

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Дата публикации 17 июня 2025 12:17
Атака на Киев 17 июня - реакция звезд кино
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе столицы. Фото: КГВА
Ключові моменти Ольга Сумская Наталка Денисенко Анна Кошмал Тарас Цимбалюк Екатерина Тышкевич Яна Глущенко

В ночь на 17 июня россияне нанесли один из самых массированных, комбинированных ударов по Киеву. Известно о 60 раненых и 14 погибших, под завалами разрушенных жилых домов могут еще находиться люди.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на жестокие убийства россиян отреагировали известные украинские актеры.

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Ольга Сумская

"17 июня... И снова ад в Киеве... Одна из самых страшных ночей в стране... Под завалами люди! Господи милостивый... Глубокие соболезнования... Одесса! Страшное горе", — написала Сумская.

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что проспала этой ночью все взрывы, обнявшись с сыном. Звезда выразила соболезнования родным и близким погибших.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 1
Наталка Денисенко об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/natalka_denisenko/

Анна Кошмал

"Какая тяжелая ночь", — написала актриса.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 2
Анна Кошмал об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina/

Тарас Цимбалюк

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 3
Тарас Цимбалюк об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/taras.tsymbaliuk/

Екатерина Тышкевич

"Начинаю верить в версию, что Дональдака когда-то завербовали КГБ, и вот теперь пришло его время послужить россиянам", — написала звезда.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 4
Екатерина Тышкевич об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/kateryna__tyshkevych/

Яна Глущенко

Звезда провела страшную ночь рядом с сыном и домашними любимцами.

"Очередная страшная ночь... Сын, слава Богу, крепко спит. А я успокаиваю кота, собаку и себя..." — написала она.

Наймасованіша атака на Київ — реакція зірок українського кіно - фото 5
Яна Глущенко об атаке на Киев.Фото: instagram.com/stories/yamo4ka/

Напомним, на фоне гибели актера Юрия Фелипенко Наталья Денисенко призвала украинцев ценить каждый момент своей жизни. Также звезды украинского кино отреагировали на гибель своего коллеги.

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Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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