Атака на Киев 17 июня - реакция звезд кино

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе столицы. Фото: КГВА

В ночь на 17 июня россияне нанесли один из самых массированных, комбинированных ударов по Киеву. Известно о 60 раненых и 14 погибших, под завалами разрушенных жилых домов могут еще находиться люди.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на жестокие убийства россиян отреагировали известные украинские актеры.

Реклама

Читайте также:

Ольга Сумская

"17 июня... И снова ад в Киеве... Одна из самых страшных ночей в стране... Под завалами люди! Господи милостивый... Глубокие соболезнования... Одесса! Страшное горе", — написала Сумская.

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что проспала этой ночью все взрывы, обнявшись с сыном. Звезда выразила соболезнования родным и близким погибших.

Наталка Денисенко об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/natalka_denisenko/

Анна Кошмал

"Какая тяжелая ночь", — написала актриса.

Анна Кошмал об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina/

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/taras.tsymbaliuk/

Екатерина Тышкевич

"Начинаю верить в версию, что Дональдака когда-то завербовали КГБ, и вот теперь пришло его время послужить россиянам", — написала звезда.

Екатерина Тышкевич об атаке на Киев. Фото: instagram.com/stories/kateryna__tyshkevych/

Яна Глущенко

Звезда провела страшную ночь рядом с сыном и домашними любимцами.

"Очередная страшная ночь... Сын, слава Богу, крепко спит. А я успокаиваю кота, собаку и себя..." — написала она.

Яна Глущенко об атаке на Киев.Фото: instagram.com/stories/yamo4ka/

Напомним, на фоне гибели актера Юрия Фелипенко Наталья Денисенко призвала украинцев ценить каждый момент своей жизни. Также звезды украинского кино отреагировали на гибель своего коллеги.