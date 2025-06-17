Атака на Киев 17 июня - реакция звезд кино

Массированная атака на Киев — реакция звезд украинского кино
В ночь на 17 июня россияне нанесли один из самых массированных, комбинированных ударов по Киеву. Известно о 60 раненых и 14 погибших, под завалами разрушенных жилых домов могут еще находиться люди.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на жестокие убийства россиян отреагировали известные украинские актеры.
Ольга Сумская
"17 июня... И снова ад в Киеве... Одна из самых страшных ночей в стране... Под завалами люди! Господи милостивый... Глубокие соболезнования... Одесса! Страшное горе", — написала Сумская.
Наталка Денисенко
Актриса призналась, что проспала этой ночью все взрывы, обнявшись с сыном. Звезда выразила соболезнования родным и близким погибших.
Анна Кошмал
"Какая тяжелая ночь", — написала актриса.
Тарас Цимбалюк
Екатерина Тышкевич
"Начинаю верить в версию, что Дональдака когда-то завербовали КГБ, и вот теперь пришло его время послужить россиянам", — написала звезда.
Яна Глущенко
Звезда провела страшную ночь рядом с сыном и домашними любимцами.
"Очередная страшная ночь... Сын, слава Богу, крепко спит. А я успокаиваю кота, собаку и себя..." — написала она.
Напомним, на фоне гибели актера Юрия Фелипенко Наталья Денисенко призвала украинцев ценить каждый момент своей жизни. Также звезды украинского кино отреагировали на гибель своего коллеги.
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