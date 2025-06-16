Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті — реакція на болісну втрату колег

Український актор та захисник Юрій Феліпенко. Фото: instagram.com/motrichka

На фронті загинув відомий український актор Юрій Феліпенко. Про трагічну звістку повідомила його дружина та блогерка Катерина Мотрич.

Редакція Новини.LIVE розповість, як відреагували на цю болісну звістку колеги Юрія.

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Співачка Надя Дорофєєва

Зірка опублікувала світлину Юрія в Stories та висловила співчуття близьким актора.

"Господи, який кошмар. Мої співчуття", — написала артистка.

Надя Дорофєєва про загибель захисника. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Ведуча Маша Єфросиніна

"Це жах і біль…Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту він виявився ще й героєм, захисником нашої країни. Але ж це все страшенно несправедливо. Катю, мої найщиріші співчуття", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про загибель героя.Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina/

Акторка Антоніна Хижняк

"Боже, який жах…Гинуть найкращі!", – написала Хижняк.

Антоніна Хижняк про болісну втрату. Фото: instagram.com/stories/tonya_actress/

Акторка Анна Саліванчук

Зірка зізналась, що їй був для неї не просто колегою, а ще й хорошим другом. Саліванчук розповіла, що спілкувалась із захисником за декілька днів до його загибелі.

"Як таке можливо, я не хочу в це вірити. Сьогодні загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Філіпенко! Ще 5 днів тому ми записували голосові одне одному і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Люблю тебе сильно, ціную і не вірю! Ти наш герой, Світла памʼять", — написала вона.

Акторка Анна Кошмал

"Як боляче. Таку світлу і талановиту людину забрали. Це величезна втрата. Біль і сльози", — написала Кошмал.

Анна Кошмал про втрату друга. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina

Що відомо про Юрія Феліпенко

Захисник відомий ролями у серіалах "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу" та "Повернення Мухтара. Юрій долучився до війська у квітні 2024 року у складі БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

До початку служби Юрій також грав у виставах Київського академічного драматичного театру на Подолі, театрі-студії "Стігма" та озвучував популярні стрічки "Як приборкати дракона-2" та "Перша українська казка".

Нагадаємо, у Сумській області нещодавно загинув заслужений відомий артист Одеської опери — він розпрощався з життям під час виконання волонтерської місії. Також пішов з життя композитор "Сімпсонів" Альф Клаузен.