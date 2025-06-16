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Головна Кіно Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок

Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок

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Дата публікації: 16 червня 2025 13:42
Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті — реакція на болісну втрату колег
Український актор та захисник Юрій Феліпенко. Фото: instagram.com/motrichka
Ключові моменти Співачка Надя Дорофєєва Ведуча Маша Єфросиніна Акторка Антоніна Хижняк Що відомо про Юрія Феліпенко Акторка Анна Кошмал Акторка Анна Саліванчук

На фронті загинув відомий український актор Юрій Феліпенко. Про трагічну звістку повідомила його дружина та блогерка Катерина Мотрич.

Редакція Новини.LIVE розповість, як відреагували на цю болісну звістку колеги Юрія.

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Співачка Надя Дорофєєва

Зірка опублікувала світлину Юрія в Stories та висловила співчуття близьким актора.

"Господи, який кошмар. Мої співчуття", — написала артистка.

Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок - фото 1
Надя Дорофєєва про загибель захисника. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Ведуча Маша Єфросиніна

"Це жах і біль…Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту він виявився ще й героєм, захисником нашої країни. Але ж це все страшенно несправедливо. Катю, мої найщиріші співчуття", — написала Єфросиніна.

Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок - фото 2
Маша Єфросиніна про загибель героя.Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina/

Акторка Антоніна Хижняк

"Боже, який жах…Гинуть найкращі!", – написала Хижняк.

Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок - фото 3
Антоніна Хижняк про болісну втрату. Фото: instagram.com/stories/tonya_actress/

Акторка Анна Саліванчук

Зірка зізналась, що їй був для неї не просто колегою, а ще й хорошим другом. Саліванчук розповіла, що спілкувалась із захисником за декілька днів до його загибелі.

"Як таке можливо, я не хочу в це вірити. Сьогодні загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Філіпенко! Ще 5 днів тому ми записували голосові одне одному і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Люблю тебе сильно, ціную і не вірю! Ти наш герой, Світла памʼять", — написала вона.

Акторка Анна Кошмал 

"Як боляче. Таку світлу і талановиту людину забрали. Це величезна втрата. Біль і сльози", — написала Кошмал.

Юрій Феліпенко віддав життя за Україну — болісна реакція зірок - фото 4
Анна Кошмал про втрату друга. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina

Що відомо про Юрія Феліпенко

Захисник відомий ролями у серіалах "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу" та "Повернення Мухтара. Юрій долучився до війська у квітні 2024 року у складі БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. 

До початку служби Юрій також грав у виставах Київського академічного драматичного театру на Подолі, театрі-студії "Стігма" та озвучував популярні стрічки "Як приборкати дракона-2" та "Перша українська казка".

Нагадаємо, у Сумській області нещодавно загинув заслужений відомий артист Одеської опери — він розпрощався з життям під час виконання волонтерської місії. Також пішов з життя композитор "Сімпсонів" Альф Клаузен.

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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