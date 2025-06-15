Загинув український актор, який служив у відомому батальйоні

На фронті загинув відомий український актор
Юрій Феліпенко, артист театру та кіно, доброволець Сил оборони України, загинув на фронті. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни.
Про трагедію на своїй сторінці в Instagram повідомила його дружина Катерина Мотрич, ведуча проєкту "Ебаут".
Юрій Феліпенко служив у батальйоні ударних БПЛА "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону. Він пішов на війну добровольцем у квітні 2024 року, через рік після початку повномасштабного вторгнення. До цього він був одним із найяскравіших акторів театру на Подолі.
Що відомо про Феліпенка
Юрій не тільки грав, а й озвучував мультфільми, знімався в популярних серіалах, дарував живий голос анімації та глибину драмі. Його знали за ролями в "Цвіті пристрасті", "Обіцянці Богу", "Сірих бджолах" та виставі "Хіба ревуть воли, коли ясла повні?".
Він народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Закінчив університет Карпенка-Карого в Києві, курс Юрія Висоцького. Працював у театрі, студії "Стигма", озвучував стрічки, навчав дітей мистецтва. З 2014 року почав зніматися на екрані, дебютував у "Мухтарі-9", пізніше отримав головні ролі.
У квітні 2024 року Юрій вступив до лав ЗСУ. Його позивний — "Філ". У 2023 році він одружився з Катериною Мотрич, своєю дівчиною після п'яти років стосунків.
"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили", — написала Катерина.
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