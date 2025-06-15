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Головна Кіно На фронті загинув відомий український актор

На фронті загинув відомий український актор

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Дата публікації: 15 червня 2025 18:02
Загинув український актор, який служив у відомому батальйоні
Юрій Феліпенко в армії. Фото: instagram.com/y.felipenko/
Ключові моменти Що відомо про Феліпенка

Юрій Феліпенко, артист театру та кіно, доброволець Сил оборони України, загинув на фронті. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни.

Про трагедію на своїй сторінці в Instagram повідомила його дружина Катерина Мотрич, ведуча проєкту "Ебаут".

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Юрій Феліпенко служив у батальйоні ударних БПЛА "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону. Він пішов на війну добровольцем у квітні 2024 року, через рік після початку повномасштабного вторгнення. До цього він був одним із найяскравіших акторів театру на Подолі.

Юрий Фелипенко
Юрій Феліпенко на фронті. Фото: instagram.com/y.felipenko/

Що відомо про Феліпенка

Юрій не тільки грав, а й озвучував мультфільми, знімався в популярних серіалах, дарував живий голос анімації та глибину драмі. Його знали за ролями в "Цвіті пристрасті", "Обіцянці Богу", "Сірих бджолах" та виставі "Хіба ревуть воли, коли ясла повні?".

Він народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Закінчив університет Карпенка-Карого в Києві, курс Юрія Висоцького. Працював у театрі, студії "Стигма", озвучував стрічки, навчав дітей мистецтва. З 2014 року почав зніматися на екрані, дебютував у "Мухтарі-9", пізніше отримав головні ролі.

Юрий Фелипенко
Юрій Феліпенко на сцені. Фото: instagram.com/y.felipenko/

У квітні 2024 року Юрій вступив до лав ЗСУ. Його позивний — "Філ". У 2023 році він одружився з Катериною Мотрич, своєю дівчиною після п'яти років стосунків.

"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили", — написала Катерина.

Нагадаємо, відома українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про багатьох колег по цеху.

Одеську кіностудію замість Андрія Осипова, який перейшов до Держкіно, тимчасово очолила Анна Дочева.

Київ театр актори війна в Україні фронт
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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