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Главная Кино На фронте погиб известный украинский актер

На фронте погиб известный украинский актер

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Дата публикации 15 июня 2025 18:02
Погиб украинский актер, служивший в известном батальоне
Юрий Фелипенко в армии. Фото: instagram.com/y.felipenko/
Ключові моменти Что известно о Фелипенко

Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте. Он служил в одном из самых результативных батальонов страны. 

О трагедии на своей странице в Instagram сообщила его жена Екатерина Мотрич, ведущая проекта "Ебаут".

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Юрий Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Он ушел на войну добровольцем в апреле 2024 года, через год после начала полномасштабного вторжения. До этого он был одним из самых ярких актеров театра на Подоле. 

Юрий Фелипенко
Юрий Фелипенко на фронте. Фото: instagram.com/y.felipenko/

Что известно о Фелипенко

Юрий не только играл, но и озвучивал мультфильмы, снимался в популярных сериалах, дарил живой голос анимации и глубину драме. Его знали по ролям в "Цвете страсти", "Обещании Богу", "Серых пчёлах" и спектакле "Разве ревут волы, когда ясли полны?".

Он родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Окончил университет Карпенко-Карого в Киеве, курс Юрия Высоцкого. Работал в театре, студии "Стигма", озвучивал ленты, учил детей искусству. С 2014 года начал сниматься на экране, дебютировал в "Мухтаре-9", позже получил главные роли. 

Юрий Фелипенко
Юрий Фелипенко на сцене. Фото: instagram.com/y.felipenko/

В апреле 2024 года Юрий вступил в ряды ВСУ. Его позывной — "Фил". В 2023 году он женился на Екатерине Мотрич, своей девушке после пяти лет отношений.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили", — написала Екатерина. 

Напомним, известная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о многих коллегах по цеху. 

Одесскую киностудию вместо Андрея Осипова, который перешел в Госкино, временно возглавила Анна Дочева.

Киев театр актеры война в Украине фронт
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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