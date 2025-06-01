Альф Клаузен помер — що відомо

Альф Клаузен. Фото: x.com/TheAlfClausen

Американський композитор Альф Клаузен пішов з життя. Автора саундтреків для анімаційного серіалу "Сімпсони" не стало у 84 роки.

Трагічну звістку повідомили Associated Press.

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Помер Альф Клаузен

84-річного композитора не стало 29 травня. Клаузен пішов з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Протягом останніх десяти років музикант боровся із хворобою Паркінсона.

Протягом 27 років Клаузен був невід'ємною частиною анімаційного фільму "Сімпсони", адже увесь цей час саме він створював музику для проєкту. Також композитор запам'ятався своїми саундтреками для серіалів "Альф" та "Місячне сяйво", а також франшизи "Голий пістолет".

За свою кар'єру Клаузен був 30 разів номінований на престижну премію "Еммі", 21 з яких за роботу на "Сімпсонами". Двічі композитор був відзначений цією нагородою.

У соцмережах колеги музиканта вшанували його пам'ять та подякували за талант і роки плідної праці.

RIP to Alf Clausen an incredibly talented man who did so much for @TheSimpsons pic.twitter.com/ish2k7F5eU — Al Jean (@AlJean) May 30, 2025

Нагадаємо, на передовій загинув відомий українськи актор. А також стало відомо, що помер зірка фільмів про Джеймса Бонда.