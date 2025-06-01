Альф Клаузен умер — что известно

Альф Клаузен. Фото: x.com/TheAlfClausen

Американский композитор Альф Клаузен ушел из жизни. Автора саундтреков для анимационного сериала "Симпсоны" не стало в 84 года.

Трагическое известие сообщили Associated Press.

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84-летнего композитора не стало 29 мая. Клаузен ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. В течение последних десяти лет музыкант боролся с болезнью Паркинсона.

В течение 27 лет Клаузен был неотъемлемой частью анимационного фильма "Симпсоны", ведь все это время именно он создавал музыку для проекта. Также композитор запомнился своими саундтреками для сериалов "Альф" и "Лунный свет", а также франшизы "Голый пистолет".

За свою карьеру Клаузен был 30 раз номинирован на престижную премию "Эмми", 21 из которых за работу на "Симпсонами". Дважды композитор был отмечен этой наградой.

В соцсетях коллеги музыканта почтили его память и поблагодарили за талант и годы плодотворной работы.

RIP to Alf Clausen an incredibly talented man who did so much for @TheSimpsons pic.twitter.com/ish2k7F5eU — Al Jean (@AlJean) May 30, 2025

Напомним, на передовой погиб известный украинский актер. А также стало известно, что умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде.