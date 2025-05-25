Назар Малік загинув на передовій — що відомо

Назар Малік. Фото: facebook.com/nightuniv

Загинув український актор та військовослужбовець Назар Малік. Життя артиста обірвалося під час виконання бойового завдання.

Трагічну звістку повідомили на сторінці творчого об'єднання "Ніч в університеті" в Facebook.

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Загинув Назар Малік

Актор віддав своє життя 22 травня 2025 року під час боїв на Покровському напрямку на Донеччині.

"Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій "Ніч в університеті" з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться", — із сумом повідомили у творчому об'єднанні.

Актор Назар Малік. Фото: facebook.com/history.univ.kiev.ua

У соцмережах друзі та колеги Назара Маліка поділилися спогадами про нього та пригадали, як актор мріяв повернутися до рідного українського Криму. 2024 року актор приєднався до ЗСУ та став на захист країни.

"Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року — офіцер Збройних сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам'ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму", — написали колеги полеглого актора-воїна.

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь українського актора Максима Неліпу.

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