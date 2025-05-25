Назар Малик погиб на передовой — что известно

Назар Малик. Фото: facebook.com/nightuniv

Погиб украинский актер и военнослужащий Назар Малик. Жизнь артиста оборвалась во время выполнения боевого задания.

Трагическое известие сообщили на странице творческого объединения "Ночь в университете" в Facebook.

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Погиб Назар Малик

Актер отдал свою жизнь 22 мая 2025 года во время боев на Покровском направлении в Донецкой области.

"Сотник Афанасий Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий "Ночь в университете" с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не будет", — с грустью сообщили в творческом объединении.

Актер Назар Малик. Фото: facebook.com/history.univ.kiev.ua

В соцсетях друзья и коллеги Назара Малика поделилась воспоминаниями о нем и вспомнили, как актер мечтал вернуться в родной украинский Крым. В 2024 году актер присоединился к ВСУ и стал на защиту страны.

"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года — офицер Вооруженных сил Украины. Спасибо за чин. Будем скорбеть и помнить. Еще почтим тебя в украинском Крыму", — написали коллеги павшего актера-воина.

Напомним, в Киеве провели в последний путь украинского актера Максима Нелипу.

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