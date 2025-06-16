Актер Юрий Фелипенко погиб на фронте - реакция на болезненную потерю коллег

Украинский актер и защитник Юрий Фелипенко. Фото: instagram.com/motrichka

На фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко. О трагическом известии сообщила его жена и блогер Екатерина Мотрич.

Редакция Новости.LIVE расскажет, как отреагировали на эту болезненную весть коллеги Юрия.

Реклама

Читайте также:

Певица Надя Дорофеева

Звезда опубликовала фотографию Юрия в Stories и выразила соболезнования близким актера.

"Господи, какой кошмар. Мои соболезнования", — написала артистка.

Надя Дорофеева о гибели защитника. Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

Ведущая Маша Ефросинина

"Это ужас и боль... Именно с Юрия Фелипенко и его ролей в свое время у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме несомненного таланта он оказался еще и героем, защитником нашей страны. Но ведь это все ужасно несправедливо. Катя, мои самые искренние соболезнования", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина о гибели героя.Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina/

Актриса Антонина Хижняк

"Боже, какой ужас...Гибнут самые лучшие!", — написала Хижняк.

Антонина Хижняк о мучительной утрате. Фото: instagram.com/stories/tonya_actress/

Актриса Анна Саливанчук

Звезда призналась, что ей был для нее не просто коллегой, а еще и хорошим другом. Саливанчук рассказала, что общалась с защитником за несколько дней до его гибели.

"Как такое возможно, я не хочу в это верить. Сегодня погиб невероятно талантливый актер, очень добрый и воспитанный человек, прекрасный друг Юрий Филипенко! Еще 5 дней назад мы записывали голосовые друг другу и ты говорил, что будет все хорошо, а хорошо уже не будет никогда. Люблю тебя сильно, ценю и не верю! Ты наш герой, Светлая память", — написала она.

Актриса Анна Кошмал

"Как больно. Такого светлого и талантливого человека забрали. Это огромная потеря. Боль и слезы", — написала Кошмал.

Анна Кошмал о потере друга. Фото: instagram.com/stories/smorkovkina

Что известно о Юрии Фелипенко

Защитник известен ролями в сериалах "Цвет страсти", "Обещание Богу" и "Возвращение Мухтара. Юрий присоединился к войску в апреле 2024 года в составе БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

До начала службы Юрий также играл в спектаклях Киевского академического драматического театра на Подоле, театре-студии "Стигма" и озвучивал популярные ленты "Как приручить дракона-2" и "Первая украинская сказка".

Напомним, в Сумской области недавно погиб заслуженный известный артист Одесской оперы — он распрощался с жизнью во время выполнения волонтерской миссии. Также ушел из жизни композитор "Симпсонов" Альф Клаузен.