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Головна Кіно Акторка Анна Саліванчук разом із синами підкорила Говерлу

Акторка Анна Саліванчук разом із синами підкорила Говерлу

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 13:42
Анна Саліванчук піднялась на Говерлу — фото та відео
Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Ключові моменти Саліванчук підкорила найвищу гору України

Українська акторка Анна Саліванчук разом з дітьми вирушила у відпустку в Карпати. Цього року зірці вдалося підкорити найвищу гору в Україні — Говерлу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Саліванчук підкорила найвищу гору України

Зірка поділилася кадрами, зробленими на вершині Говерли. Акторка із прапором у руках заспівала "Ой у лузі червона калина".

Саліванчук підкорила вершину разом з групою по тхеквондо, в якій займаються її сини.

"Кожного дня нас чекають страшні випробування, ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги перед собою, за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити", — написала Саліванчук.

Висота Говерли сягає 2061 метр — це 8 км в обидві сторони. Весь маршрут триватиме в середньому 6 годин. Це доволі важкий підйом, і зазвичай туристи деякий час готуються до сходження на найвищу гору нашої країни.

Нагадаємо, ми розповідали, що актор Том Круз стане одним із лауреатів почесної нагороди Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Також акторка Леся Нікітюк народила первістка.

відпочинок подорож Карпати гори туризм
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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