Леся Нікітюк стала мамою та показала перші фото з сином
Відома українська акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила сина.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instgram.
Леся Нікітюк народила первістка
Ведуча поділилася зворушливими кадрами, на яких тримає новонародженого хлопчика на руках.
Нікітюк приховала обличчя малюка, який був вдягнений у сніжно-білого чоловічка. Наречений зірки, військовослужбовець Дмитро Бабчук забрав новоспечене породілля на розкішному авто.
Новоспечені батьки разом позували з малюком на тлі пологового.
"С И Н", — написала ведуча.
Ведучу вже привітали з цією радісною подією співачка Надя Дорофєєва, Джамала та інші зірки.
Нагадаємо, нещодавно романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк стала доступною на Netflix. Також зірка зізналась, чи планувала народжувати дитину.
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