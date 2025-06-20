Українська акторка Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила сина.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instgram.

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Ведуча поділилася зворушливими кадрами, на яких тримає новонародженого хлопчика на руках.

Нікітюк приховала обличчя малюка, який був вдягнений у сніжно-білого чоловічка. Наречений зірки, військовослужбовець Дмитро Бабчук забрав новоспечене породілля на розкішному авто.

Новоспечені батьки разом позували з малюком на тлі пологового.

"С И Н", — написала ведуча.

Ведучу вже привітали з цією радісною подією співачка Надя Дорофєєва, Джамала та інші зірки.

Нагадаємо, нещодавно романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк стала доступною на Netflix. Також зірка зізналась, чи планувала народжувати дитину.