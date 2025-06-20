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Головна Кіно Леся Нікітюк стала мамою та показала перші фото з сином

Леся Нікітюк стала мамою та показала перші фото з сином

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:53
Леся Нікітюк вперше стала мамою
Українська акторка Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключові моменти Леся Нікітюк народила первістка

Відома українська акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила сина.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instgram.

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Леся Нікітюк народила первістка

Ведуча поділилася зворушливими кадрами, на яких тримає новонародженого хлопчика на руках.

Нікітюк приховала обличчя малюка, який був вдягнений у сніжно-білого чоловічка. Наречений зірки, військовослужбовець Дмитро Бабчук забрав новоспечене породілля на розкішному авто.

Новоспечені батьки разом позували з малюком на тлі пологового.

"С И Н", — написала ведуча.

Ведучу вже привітали з цією радісною подією співачка Надя Дорофєєва, Джамала та інші зірки.

Нагадаємо, нещодавно романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк стала доступною на Netflix. Також зірка зізналась, чи планувала народжувати дитину.

діти родина Леся Нікітюк українські зірки пологи
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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