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Головна Кіно Нікітюк зізналась, чи планувала вагітність

Нікітюк зізналась, чи планувала вагітність

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 13:27
Леся Нікітюк вагітна — чи планувала вона дитину
Українська акторка Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключові моменти Леся Нікітюк чекає на первістка

Відома українська акторка Леся Нікітюк вперше стане мамою. Зірка зізналась шанувальникам, чи була ця вагітність запланованою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Клац.

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Леся Нікітюк чекає на первістка

Акторка зізналась, що стати коханою та народити малюка вона загадала під час святкування Нового року.

"31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання. Здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала", — поділилась Нікітюк.

Дівчина зізналась, що до зустрічі з Бабчуком в неї було багато важких моментів та невдалих стосунків. Нікітюк розповіла, що вагітність показала їй, що поруч із нею справжнє кохання.

Нікітюк зізналась, чи планувала вагітність - фото 1
Вагітна Леся Нікітюк. Фото: klats.media

"Я довго шукала — людину, підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно", — поділилася зірка.

Вона додала, що її коханий після того, як дізнався, що стане татом, підтримав її та не дав жодного разу відчути їй самотність чи тривогу.

Нагадаємо, нещодавно романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк стала доступною на Netflix.

Також зірка зізналася, чи дійсно заробляє на популярній платформі OnlyFans.

діти Леся Нікітюк вагітність українські зірки стосунки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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