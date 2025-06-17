Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Никитюк призналась, планировала ли беременность

Никитюк призналась, планировала ли беременность

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 13:27
Леся Никитюк беременна - планировала ли она ребенка
Украинская актриса Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключові моменти Леся Никитюк ждет первенца

Известная украинская актриса Леся Никитюк впервые станет мамой. Звезда призналась поклонникам, была ли эта беременность запланированной.

Об этом она рассказала в интервью изданию Клац.

Реклама
Читайте также:

Леся Никитюк ждет первенца

Актриса призналась, что стать любимой и родить малыша она загадала во время празднования Нового года.

"31 декабря 2023 года я на листочке написала себе три желания. Здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. И следующий год принес мне ровно то, что я загадала", — поделилась Никитюк.

Девушка призналась, что до встречи с Бабчуком у нее было много тяжелых моментов и неудачных отношений. Никитюк рассказала, что беременность показала ей, что рядом с ней настоящая любовь.

Никитюк призналась, планировала ли беременность - фото 1
Беременная Леся Никитюк. Фото: klats.media

"Я долго искала — человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно", — поделилась звезда.

Она добавила, что ее любимый после того, как узнал, что станет папой, поддержал ее и не дал ни разу почувствовать ей одиночество или тревогу.

Напомним, недавно романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк стала доступной на Netflix.

Также звезда призналась, действительно ли зарабатывает на популярной платформе OnlyFans.

дети Леся Никитюк беременность украинские звезды отношения
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации