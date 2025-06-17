Леся Никитюк беременна - планировала ли она ребенка

Украинская актриса Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская актриса Леся Никитюк впервые станет мамой. Звезда призналась поклонникам, была ли эта беременность запланированной.

Об этом она рассказала в интервью изданию Клац.

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Актриса призналась, что стать любимой и родить малыша она загадала во время празднования Нового года.

"31 декабря 2023 года я на листочке написала себе три желания. Здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. И следующий год принес мне ровно то, что я загадала", — поделилась Никитюк.

Девушка призналась, что до встречи с Бабчуком у нее было много тяжелых моментов и неудачных отношений. Никитюк рассказала, что беременность показала ей, что рядом с ней настоящая любовь.

Беременная Леся Никитюк. Фото: klats.media

"Я долго искала — человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно", — поделилась звезда.

Она добавила, что ее любимый после того, как узнал, что станет папой, поддержал ее и не дал ни разу почувствовать ей одиночество или тревогу.

Напомним, недавно романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк стала доступной на Netflix.

Также звезда призналась, действительно ли зарабатывает на популярной платформе OnlyFans.