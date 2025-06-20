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Главная Кино Леся Никитюк стала мамой и показала первые фото с сыном

Леся Никитюк стала мамой и показала первые фото с сыном

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 10:53
Леся Никитюк впервые стала мамой
Украинская актриса Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключові моменти Леся Никитюк родила первенца

Известная украинская актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда родила сына.

Об этом она сообщила на своей странице в Instgram.

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Леся Никитюк родила первенца

Ведущая поделилась трогательными кадрами, на которых держит новорожденного мальчика на руках.

Никитюк скрыла лицо малыша, который был одет в снежно-белого человечка. Жених звезды, военнослужащий Дмитрий Бабчук забрал новоиспеченную роженицу на роскошном авто.

Новоиспеченные родители вместе позировали с малышом на фоне роддома.

"С И Н", — написала ведущая.

Ведущую уже поздравили с этим радостным событием певица Надя Дорофеева, Джамала и другие звезды.

Напомним, недавно романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк стала доступной на Netflix. Также звезда призналась, планировала ли рожать ребенка.

дети семья Леся Никитюк украинские звезды роды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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