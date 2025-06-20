Леся Никитюк стала мамой и показала первые фото с сыном
Известная украинская актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда родила сына.
Об этом она сообщила на своей странице в Instgram.
Леся Никитюк родила первенца
Ведущая поделилась трогательными кадрами, на которых держит новорожденного мальчика на руках.
Никитюк скрыла лицо малыша, который был одет в снежно-белого человечка. Жених звезды, военнослужащий Дмитрий Бабчук забрал новоиспеченную роженицу на роскошном авто.
Новоиспеченные родители вместе позировали с малышом на фоне роддома.
"С И Н", — написала ведущая.
Ведущую уже поздравили с этим радостным событием певица Надя Дорофеева, Джамала и другие звезды.
Напомним, недавно романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк стала доступной на Netflix. Также звезда призналась, планировала ли рожать ребенка.
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