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Главная Кино Актриса Анна Саливанчук вместе с сыновьями покорила Говерлу

Актриса Анна Саливанчук вместе с сыновьями покорила Говерлу

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Дата публикации 21 июня 2025 13:42
Анна Саливанчук поднялась на Говерлу - фото и видео
Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Ключові моменти Саливанчук покорила самую высокую гору Украины

Украинская актриса Анна Саливанчук вместе с детьми отправилась в отпуск в Карпаты. В этом году звезде удалось покорить самую высокую гору в Украине — Говерлу.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Саливанчук покорила самую высокую гору Украины

Звезда поделилась кадрами, сделанными на вершине Говерлы. Актриса с флагом в руках спела "Ой у лузі червона калина".

Саливанчук покорила вершину вместе с группой по тхэквондо, в которой занимаются ее сыновья.

"Каждый день нас ждут страшные испытания, мы не знаем, что будет завтра. Я решила пройти этот нелегкий путь для победы перед собой, за всех, кто уже не сможет пройти этот путь, потому что погибли на этой проклятой войне. Спасибо всем защитникам за возможность жить", — написала Саливанчук.

Высота Говерлы достигает 2061 метр — это 8 км в обе стороны. Весь маршрут занимает в среднем 6 часов. Это довольно тяжелый подъем, и обычно туристы некоторое время готовятся к восхождению на самую высокую гору нашей страны.

Напомним, мы рассказывали, что актер Том Круз станет одним из лауреатов почетной награды Американской академии кинематографических искусств и наук. Также актриса Леся Никитюк родила первенца.

отдых путешествие Карпаты горы туризм
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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