Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Елена Тополя призналась, где живет после разрушения дома ракетой arrow

Елена Тополя призналась, где живет после разрушения дома ракетой

1 июля 2025 18:59
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Ракета уничтожила квартиру Тараса и Елены Тополи — где сейчас живет семья — фото
Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская певица Алена Тополя (Alyosha) рассказала, как живет ее семья после того, как их квартиру разрушила вражеская ракета. Семья уже подала заявление на восстановление поврежденного жилья.

Об этом артистка рассказала в "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Где живет семья Тополи после разрушения их жилья

Впервые после обстрела артистка решилась поделиться подробностями той трагической ночи, когда российская ракета попала в дом напротив них.

Как рассказала Елена, в момент прилета она находилась в квартире вместе со своим братом и племянником. К счастью, дети певицы и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи находились в США в гостях у бабушки.

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это главное. Слава Богу, что детей не было дома. Это доказывает, что все наши жизни в воле творца", — сказала звезда.

Ракета зруйнувала кватиру Тараса Тополі - фото
Квартира Тараса и Елены Тополи после обстрела. Фото: facebook.com/taras.topolya

В результате удара квартира звездной пары претерпела серьезные разрушения. Однако, несмотря на это, семья остается в собственном жилье, пока не найдет подходящего варианта. Вместе с тем Тополя уже подала заявку о поврежденном имуществе по программе "єВідновлення".

"Ну, как вам сказать... У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно. Я подала заявку, но, конечно, что это... Я не знаю, может, полгода, год надо ждать. Но пока восстановимся — я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас", — рассказала Елена.

Зруйноване житло Тараса Тополі - фото
Квартира артистов после удара РФ после удара РФ. Фото: facebook.com/taras.topolya

Напомним, в ночь на 23 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку напротив дома артистов в Шевченковском районе столицы.

Ранее Тарас Тополя показал разрушенную в результате удара квартиру.

А также мы писали, что Анна Саливанчук рассказала, как ей удалось спасти сыновей от удара россиян.

обстрелы Alyosha Тарас Тополя украинские звезды квартира
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:45 Льготы для детей УБД в июле — какие скидки будут доступны

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

19:18 Макрон поговорил с Путиным впервые с 2022 года

19:11 Шмыгаль раскрыл планы РФ в войне против Украины

19:10 Эвакуация транспортного средства — сколько стоит вернуть авто

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие - 80x80

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие

18:59 Зеленский обсудил с лидером Азербайджана конфликт с Россией

18:53 Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма

18:33 Худший показатель — сколько территории оккупировала РФ в июне

18:28 В Одессе открыли еще один пляж — какой именно

18:06 Цена обучения в Le Cordon Bleu — куда ездят победители МастерШеф

19:45 Льготы для детей УБД в июле — какие скидки будут доступны

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

19:18 Макрон поговорил с Путиным впервые с 2022 года

19:11 Шмыгаль раскрыл планы РФ в войне против Украины

19:10 Эвакуация транспортного средства — сколько стоит вернуть авто

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие - 80x80

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие

18:59 Зеленский обсудил с лидером Азербайджана конфликт с Россией

18:53 Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма

18:33 Худший показатель — сколько территории оккупировала РФ в июне

18:28 В Одессе открыли еще один пляж — какой именно

18:06 Цена обучения в Le Cordon Bleu — куда ездят победители МастерШеф

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

06:21 Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

30 июня

22:33 Сносить или нет памятник Пушкину в Одессе — что думают горожане

27 июня

19:44 Жатва в Одесской области — какие перспективы нынешнего урожая

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

19:47 Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

23 июня

22:33 Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

Text

17:50 Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Text

08:00 У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

30 июня
Text

17:50 Успехи ВСУ на Сумщине и создание оружия с ФРГ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:12 Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

23 июня 2025

18:15 Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

22 июня 2025

04:30 ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

28 июня 2025

16:12 Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

24 июня 2025

12:00 Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день

26 июня 2025

21:03 Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт

25 июня 2025

12:12 Тарифы на электроэнергию — какой будет стоимость киловатта в июле

22 июня 2025

00:30 Сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа

25 июня 2025

11:14 Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

19 июня 2025

06:35 Выезд из Украины — кому не удастся пересечь границу с наличными

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации