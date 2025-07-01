Ракета уничтожила квартиру Тараса и Елены Тополи — где сейчас живет семья — фото

Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Алена Тополя (Alyosha) рассказала, как живет ее семья после того, как их квартиру разрушила вражеская ракета. Семья уже подала заявление на восстановление поврежденного жилья.

Об этом артистка рассказала в "РБК-Украина".

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Впервые после обстрела артистка решилась поделиться подробностями той трагической ночи, когда российская ракета попала в дом напротив них.

Как рассказала Елена, в момент прилета она находилась в квартире вместе со своим братом и племянником. К счастью, дети певицы и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи находились в США в гостях у бабушки.

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это главное. Слава Богу, что детей не было дома. Это доказывает, что все наши жизни в воле творца", — сказала звезда.

Квартира Тараса и Елены Тополи после обстрела. Фото: facebook.com/taras.topolya

В результате удара квартира звездной пары претерпела серьезные разрушения. Однако, несмотря на это, семья остается в собственном жилье, пока не найдет подходящего варианта. Вместе с тем Тополя уже подала заявку о поврежденном имуществе по программе "єВідновлення".

"Ну, как вам сказать... У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно. Я подала заявку, но, конечно, что это... Я не знаю, может, полгода, год надо ждать. Но пока восстановимся — я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас", — рассказала Елена.

Квартира артистов после удара РФ после удара РФ. Фото: facebook.com/taras.topolya

Напомним, в ночь на 23 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку напротив дома артистов в Шевченковском районе столицы.

Ранее Тарас Тополя показал разрушенную в результате удара квартиру.

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