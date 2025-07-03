Веру Брежневу похоронили в соцсетях — реакция артистки — фото

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева стала жертвой мошенников в соцсетях. Неизвестные начали распространять фейковые новости о том, что артистка ушла из жизни.

Звезда вышла на связь с фанами в Instagram и прокомментировала ситуацию.

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На днях в соцсетях активно начали распространяться публикации о том, что певица умерла. Неизвестные написали о том, что "публика прощается с артисткой", а чтобы узнать подробности пользователям предлагали перейти по ссылке в комментариях.

В Instastories Брежнева опровергла ужасные слухи и призвала поклонников не верить в такие новости, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять их другим.

"Опять активировали эту х*рню. Пока вы переходите по ссылке, это будет работать. Не ведитесь! И не присылайте мне, не распространяйте такой контент", — написала певица.

Вера Брежнева предостерегла фанов. Фото: instagram.com/ververa

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