Веру Брежневу похоронили в соцсетях — реакция артистки — фото

Веру Брежневу "похоронили" в сети — певица отреагировала
Певица Вера Брежнева стала жертвой мошенников в соцсетях. Неизвестные начали распространять фейковые новости о том, что артистка ушла из жизни.
Звезда вышла на связь с фанами в Instagram и прокомментировала ситуацию.
Вера Брежнева отреагировала на свою "смерть"
На днях в соцсетях активно начали распространяться публикации о том, что певица умерла. Неизвестные написали о том, что "публика прощается с артисткой", а чтобы узнать подробности пользователям предлагали перейти по ссылке в комментариях.
В Instastories Брежнева опровергла ужасные слухи и призвала поклонников не верить в такие новости, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять их другим.
"Опять активировали эту х*рню. Пока вы переходите по ссылке, это будет работать. Не ведитесь! И не присылайте мне, не распространяйте такой контент", — написала певица.
Напомним, в Bolt отреагировали на избиение Тони Матвиенко водителем службы такси.
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