Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Веру Брежневу "похоронили" в сети — певица отреагировала arrow

Веру Брежневу "похоронили" в сети — певица отреагировала

3 июля 2025 12:59
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Веру Брежневу похоронили в соцсетях — реакция артистки — фото
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Певица Вера Брежнева стала жертвой мошенников в соцсетях. Неизвестные начали распространять фейковые новости о том, что артистка ушла из жизни.

Звезда вышла на связь с фанами в Instagram и прокомментировала ситуацию.

Реклама
Читайте также:

Вера Брежнева отреагировала на свою "смерть"

На днях в соцсетях активно начали распространяться публикации о том, что певица умерла. Неизвестные написали о том, что "публика прощается с артисткой", а чтобы узнать подробности пользователям предлагали перейти по ссылке в комментариях.

В Instastories Брежнева опровергла ужасные слухи и призвала поклонников не верить в такие новости, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять их другим.

"Опять активировали эту х*рню. Пока вы переходите по ссылке, это будет работать. Не ведитесь! И не присылайте мне, не распространяйте такой контент", — написала певица.

Фейкові новини про смерть Віри Брежнєвої - фото
Вера Брежнева предостерегла фанов. Фото: instagram.com/ververa

Напомним, в Bolt отреагировали на избиение Тони Матвиенко водителем службы такси.

А также Алена Тополя рассказала, где живет ее семья после того, как ракетный удар разрушил их жилье.

смерть Вера Брежнева соцсети украинские звезды певица
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:02 Проезд за границу осложнен — ситуация на трассе Одесса-Рени

13:44 Зеленский прибыл с визитом в Данию — какая цель

13:40 Зеленский одобрил еще один закон по соглашению о недрах с США

13:28 Солнечная активность была нетипичной — прогноз магнитных бурь

13:27 Атака на Сергеевку — европейский суд рассмотрит дело против РФ

Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой - 80x80

Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

Text

13:16 Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

13:06 Отдых с удочкой — кому рыбалка может стоить свободы

13:05 Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда

13:04 В ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ

13:00 Гранты от 7 тыс. долларов — в каких областях стартовала программа

14:02 Проезд за границу осложнен — ситуация на трассе Одесса-Рени

13:44 Зеленский прибыл с визитом в Данию — какая цель

13:40 Зеленский одобрил еще один закон по соглашению о недрах с США

13:28 Солнечная активность была нетипичной — прогноз магнитных бурь

13:27 Атака на Сергеевку — европейский суд рассмотрит дело против РФ

Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой - 80x80

Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

13:06 Отдых с удочкой — кому рыбалка может стоить свободы

13:05 Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда

13:04 В ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ

13:00 Гранты от 7 тыс. долларов — в каких областях стартовала программа

13:00 На Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России

06:32 Военный не согласен с решением ВВК — как действовать в суде

2 июля

18:47 Увольнение со службы — с какими проблемами сталкиваются военные

1 июля

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

06:21 Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

30 июня

22:33 Сносить или нет памятник Пушкину в Одессе — что думают горожане

27 июня

19:44 Жатва в Одесской области — какие перспективы нынешнего урожая

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

Text

13:16 Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

2 июля
Text

21:49 Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

Text

20:05 Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

Text

19:00 Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:12 Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

23 июня 2025

18:15 Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

22 июня 2025

04:30 ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

28 июня 2025

16:12 Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

24 июня 2025

12:00 Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день

26 июня 2025

21:03 Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт

25 июня 2025

12:12 Тарифы на электроэнергию — какой будет стоимость киловатта в июле

11:14 Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

22 июня 2025

00:30 Сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа

30 июня 2025

15:15 Отмена запрета — что позволят ловить рыбакам с 1 июля

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации