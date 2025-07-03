Тетяна Шеліга померла — що відомо

Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Пішла з життя заслужена артистка України, акторка театру та кіно Тетяна Шеліга. Зірка серіалу "Коли ми вдома" була в край важкому стані.

Про це повідомила донька знаменитості Анастасія Савицька-Шеліга в Facebook.

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Як написала донька зірки, 76-річна акторка пішла з життя 3 липня 2025 року. Дату та час прощання зі знаменитістю Анастасія пообіцяла повідомити пізніше.

"RIP (10.12.1948 — 3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", — написала Анастасія.

Акторка Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Останні місяці Тетяна Леонардівна перебувала у дуже важкому стані. На початку 2022 року зірка перенесла важку операцію на серці внаслідок закриття аорти. Після встановлення стенту Тетяна Леонардівна почала відновлюватися та навіть знімалася у кіно. Однак у квітні цього року її стан різко погіршився.

Раніше донька акторки розповіла, що останні дні життя вона була частково паралізована та марила.

Також Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного сина в роковини його смерті.