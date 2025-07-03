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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ушла из жизни звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига arrow

Ушла из жизни звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига

3 июля 2025 10:55
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Татьяна Шелига умерла — что известно
Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Татьяна Шелига. Звезда сериала "Когда мы дома" была в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила дочь знаменитости Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook.

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Как написала дочь звезды, 76-летняя актриса ушла из жизни 3 июля 2025 года. Дату и время прощания со знаменитостью Анастасия пообещала сообщить позже.

"РИП (10.12.1948 — 3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", — написала Анастасия.

Тетяна Шеліга померла - фото
Актриса Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Последние месяцы Татьяна Леонардовна находилась в очень тяжелом состоянии. В начале 2022 года звезда перенесла тяжелую операцию на сердце вследствие закрытия аорты. После установки стента Татьяна Леонардовна начала восстанавливаться и даже снималась в кино. Однако в апреле этого года ее состояние резко ухудшилось.

Ранее дочь актрисы рассказала, что последние дни жизни она была частично парализована и бредила.

Также Ада Роговцева почтила память покойного сына в годовщину его смерти.

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