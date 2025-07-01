Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного сина — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева вшанувала пам'ять свого покійного сина Костянтина Степанкова. Актор та режисер пішов з життя 13 років тому.

Архівною світлиною із сином зірка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

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Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного сина

Акторка опублікувала чорно-біле фото із сімейного архіву, на якому позує в обіймах свого сина.

"1 липня 2012 року — день смерті мого сина", — коротко підписала світлину знаменитість.

Ада Роговцева із сином Костянтином. Фото: facebook.com/adarogovtseva

У коментарях шанувальники та колеги Ади Миколаївни підтримали її та висловили щирі співчуття.

Нагадаємо, Костянтин Степаненков пішов із життя внаслідок тяжкої хвороби — син акторки боровся з онкологією. Актора та режисера не стало 1 липня 2012 року у віці 50 років.

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