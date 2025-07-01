Ада Роговцева почтила память покойного сына — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева почтила память своего покойного сына Константина Степанкова. Актер и режиссер ушел из жизни 13 лет назад.

Архивной фотографией с сыном звезда поделилась на своей странице в Facebook.

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Ада Роговцева почтила память покойного сына

Актриса опубликовала черно-белое фото из семейного архива, на котором позирует в объятиях своего сына.

"1-го июля 2012 года — день смерти моего сына", — коротко подписала фотографию знаменитость.

Ада Роговцева с сыном Константином. Фото: facebook.com/adarogovtseva

В комментариях поклонники и коллеги Ады Николаевны поддержали ее и выразили искренние соболезнования.

Напомним, Константин Степаненков ушел из жизни в результате тяжелой болезни - сын актрисы боролся с онкологией. Актера и режиссера не стало 1 июля 2012 года в возрасте 50 лет.

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