Ада Роговцева почтила память покойного сына — фото

Ада Роговцева тронула архивным фото со своим покойным сыном
Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева почтила память своего покойного сына Константина Степанкова. Актер и режиссер ушел из жизни 13 лет назад.
Архивной фотографией с сыном звезда поделилась на своей странице в Facebook.
Ада Роговцева почтила память покойного сына
Актриса опубликовала черно-белое фото из семейного архива, на котором позирует в объятиях своего сына.
"1-го июля 2012 года — день смерти моего сына", — коротко подписала фотографию знаменитость.
В комментариях поклонники и коллеги Ады Николаевны поддержали ее и выразили искренние соболезнования.
Напомним, Константин Степаненков ушел из жизни в результате тяжелой болезни - сын актрисы боролся с онкологией. Актера и режиссера не стало 1 июля 2012 года в возрасте 50 лет.
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