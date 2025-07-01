Тетяна Шеліга у важкому стані — що відомо — фото

Зірка "Коли ми вдома" перебуває у тяжкому стані
Заслужена артистка України Тетяна Шеліга після складної операції на серці стала рідше з'являтися на публіці, а нещодавно зовсім перестала виходити на зв'язок. Зараз зірка серіалу "Коли ми вдома" перебуває в тяжкому стані.
Про це повідомила донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга в Facebook.
У Тетяни Шеліги серйозні проблеми зі здоров'ям
Донька артистки у своєму блогу звернулася до прихильників зіркової мами. Анастасія повідомила, що 76-річна Тетяна Леонардівна наразі майже не користується телефоном, тож не має змоги вийти на зв'язок.
"Мама в дуже важкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу...", — написала донька зірки.
Анастасія не стала вдаватися у подробиці щодо стану здоров'я акторки та пояснювати, що сталося.
Як відомо, на початку 2022 року Тетяна Шеліга потрапила до лікарні із закритою на 99% аортою. Акторка перенесла складну операцію в Інституті серця, де їй встановили стент.
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