Тетяна Шеліга у важкому стані — що відомо — фото

Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Заслужена артистка України Тетяна Шеліга після складної операції на серці стала рідше з'являтися на публіці, а нещодавно зовсім перестала виходити на зв'язок. Зараз зірка серіалу "Коли ми вдома" перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомила донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга в Facebook.

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Донька артистки у своєму блогу звернулася до прихильників зіркової мами. Анастасія повідомила, що 76-річна Тетяна Леонардівна наразі майже не користується телефоном, тож не має змоги вийти на зв'язок.

"Мама в дуже важкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу...", — написала донька зірки.

Акторка Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Анастасія не стала вдаватися у подробиці щодо стану здоров'я акторки та пояснювати, що сталося.

Як відомо, на початку 2022 року Тетяна Шеліга потрапила до лікарні із закритою на 99% аортою. Акторка перенесла складну операцію в Інституті серця, де їй встановили стент.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія вперше розповіла, як в неї діагностували рак.

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