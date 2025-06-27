Антоніна Хижняк у ролику Білого дому — акторка пояснила, як це сталося — відео

Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Агітаційне відео на сторінці Білого дому за участі української актори Антоніни Хижняк викликало бурхливі обговорення у мережі. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пояснила, як насправді потрапила у ролик.

Подробицями акторка поділилася у "Сніданку з 1+1".

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На офіційному акаунті Білого дому вчора з'явився ролик із рекламою податкової реформи президента США Дональда Трампа, на якому українці впізнали зірку. Більшість користувачів вирішили, що відео було згенероване штучним інтелектом, що також припустили в Інституті масової інформації.

Як каже Антоніна, вона сама довго не могла збагнути, як стала обличчям кампанії американського лідера. Однак потім зірка згадала, що на відео дійсно вона. Виявилося, свого часу акторка знімалася для стокових сервісів відео.

"Я скаже чесно, я одразу подумала, що це згенерована картинка. Але мені здалися дуже знайомі ці декорації. І до мене дійшло, що колись я знімалася для відеостоків. Потім будь-хто міг купити ці матеріали. Мені й досі дивно. Уявіть, серед мільярдів відео вони обрали саме це. Навряд чи вони знали, що я українка. Але мені здається, для нас це прикольний інцидент. А може, навіть знак якоїсь прихованої підтримки", — поділилася Хижняк.

Окрім того, акторка подякувала українцям за те, що вони оперативно звернули увагу на ролик та навіть стали на її захист, думаючи, що творці ролику "поцупили" обличчя зірки.

"Я дуже вдячна людям, які дуже оперативно за мене вступилися. Якби це дійсно виявилося штучним інтелектом, і використаним без моєї згоди, це було б дуже погано і дуже дивно. Я дякую усім, хто хвилювався", — сказала Антоніна.

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