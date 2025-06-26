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Головна Кіно Катерина Кузнєцова розповіла, як насправді знімають інтим у кіно

Катерина Кузнєцова розповіла, як насправді знімають інтим у кіно

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:29
Як знімають інтимні сцени у кіно — Катерина Кузнєцова відкрила подробиці
Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino
Ключові моменти Катерина Кузнєцова розповіла про еротичні сцени в кіно

Українська акторка Катерина Кузнєцова відкрила шанувальникам секрети знімального процесу. Зокрема, зірка "Кохання та полум'я" розповіла, як знімають інтимні сцени у кіно.

Подробицями акторка поділилася в подкасті "Право на...".

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Катерина Кузнєцова розповіла про еротичні сцени в кіно

Часто на екрані глядачі бачать справжню пристрасть та хімію між персонажам, однак за лаштунками насправді все відбувається інакше. Як розповіла Катерина, зняти інтимну сцену так, щоб в неї повірили, задача із зірочкою.

"Дублерів викликати не доводиться, я все роблю сама, але дуже не люблю інтимні сцени. Ставлюся до них, як до спортивних нормативів. Наприклад, мій чоловік перші місяці не міг збагнути — як це таке може бути. Зрештою я запросила його на знімальний майданчик. І він побачив, як ми знімаємо еротичну сцену: я лежу в ліжку, а на мені шкарпетки, спортивні штани, вся така закутана, зверху ще якась кофтинка, трошечки її там опустили, ніби я без одягу. Тому тут не про пристрасні історії. Дуже важко переключитися, бо це робота. На майданчику багато людей, які це все спостерігають. Розслабитися дуже важко. Хоча глядачам здається, що навпаки", — поділилася акторка.

Акторка Катерина Кузнєцова - фото
Акторка Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Особливо ніяково, за словами зірки, буває знімати інтимні сцени із колегами, з якими ти товаришуєш.

"Коли ти товаришуєш з актором, знаєш його дружину, іноді ви разом можете десь зустрітись на каву, а потім вам треба цілуватися, це моє найнеулюбленіше, я ненавиджу це! Мені страшенно некомфортно. Але бачили очі, що обирали — я читала сценарій, розуміла, що буде цей поцілунок. Треба просто пережити. Намагаюся зробити це якомога швидше. Коли режисер хоче багато дублів, кажу: "Будь ласка, давайте скоріше. З одного дубля візьміть шматочок, з іншого", — поділилася Кузнєцова.

Нагадаємо, стало відомо, чи з'явиться Лукас Браво у 5 сезоні "Емілі в Парижі" в ролі Габріеля. А також ми писали про новий кримінальний серіал із зіркою "Надприродного" Дженсеном Еклзом.

фільм українські зірки зйомки Катерина Кузнєцова інтим
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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