Зворотний відлік — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Зворотний відлік". Фото: instagram.com/primevideo

На стрімінговому сервісі Amazon Prime Video стартував новий серіал "Зворотний відлік". Одну з головний ролей у кримінальному екшні виконав зірка "Надприродного" Дженсен Еклз.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Сюжет серіалу розповідає про детектива з Лос-Анджелеса Марка Мітчем, який отримує пропозицію вступити до секретної оперативної групи. Члени структури діють під прикриттям у різних силових відомствах. Завдання Мітчема — вийти на слід вбивці співробітника Міністерства внутрішньої безпеки. Під час розслідування детектив натрапляє на широку змову, що ставить під загрозу життя мільйонів жителів мегаполіса.

Окрім Дженсена Еклза головні ролі у кримінальному серіалі виконали Джессіка Камачо, Ерік Дейн та Вайолетт Бін.

Режисером екншу став Derek Haas, відомий свооє роботою над серіалами "Пожежники Чикаго", "Поліція Чикаго", "Медики Чикаго", "ФБР" та "ФБР: За кордоном".

Перший сезон налічуватиме 10 серій, які будуть доступні онлайн на Prime Video.

У мережі перші серії екшну вже встигли отримати переважно схвальні відгуки від глядачів, а на платформі IMDb серіал отримав оцінку 7/10.

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