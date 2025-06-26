Зворотний відлік — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Глядачів захопив новий екшн-серіал з зіркою "Надприродного"
На стрімінговому сервісі Amazon Prime Video стартував новий серіал "Зворотний відлік". Одну з головний ролей у кримінальному екшні виконав зірка "Надприродного" Дженсен Еклз.
Новини.LIVE розповідає подробиці.
Про що серіал "Зворотний відлік"
Сюжет серіалу розповідає про детектива з Лос-Анджелеса Марка Мітчем, який отримує пропозицію вступити до секретної оперативної групи. Члени структури діють під прикриттям у різних силових відомствах. Завдання Мітчема — вийти на слід вбивці співробітника Міністерства внутрішньої безпеки. Під час розслідування детектив натрапляє на широку змову, що ставить під загрозу життя мільйонів жителів мегаполіса.
Окрім Дженсена Еклза головні ролі у кримінальному серіалі виконали Джессіка Камачо, Ерік Дейн та Вайолетт Бін.
Режисером екншу став Derek Haas, відомий свооє роботою над серіалами "Пожежники Чикаго", "Поліція Чикаго", "Медики Чикаго", "ФБР" та "ФБР: За кордоном".
Перший сезон налічуватиме 10 серій, які будуть доступні онлайн на Prime Video.
У мережі перші серії екшну вже встигли отримати переважно схвальні відгуки від глядачів, а на платформі IMDb серіал отримав оцінку 7/10.
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