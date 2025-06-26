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Головна Кіно Глядачів захопив новий екшн-серіал з зіркою "Надприродного"

Глядачів захопив новий екшн-серіал з зіркою "Надприродного"

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 10:24
Зворотний відлік — сюжет, актори та де дивитися онлайн
Серіал "Зворотний відлік". Фото: instagram.com/primevideo
Ключові моменти Про що серіал "Зворотний відлік"

На стрімінговому сервісі Amazon Prime Video стартував новий серіал "Зворотний відлік". Одну з головний ролей у кримінальному екшні виконав зірка "Надприродного" Дженсен Еклз.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що серіал "Зворотний відлік"

Сюжет серіалу розповідає про детектива з Лос-Анджелеса Марка Мітчем, який отримує пропозицію вступити до секретної оперативної групи. Члени структури діють під прикриттям у різних силових відомствах. Завдання Мітчема — вийти на слід вбивці співробітника Міністерства внутрішньої безпеки. Під час розслідування детектив натрапляє на широку змову, що ставить під загрозу життя мільйонів жителів мегаполіса.

Окрім Дженсена Еклза головні ролі у кримінальному серіалі виконали Джессіка Камачо, Ерік Дейн та Вайолетт Бін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Режисером екншу став Derek Haas, відомий свооє роботою над серіалами "Пожежники Чикаго", "Поліція Чикаго", "Медики Чикаго", "ФБР" та "ФБР: За кордоном".

Перший сезон налічуватиме 10 серій, які будуть доступні онлайн на Prime Video.

У мережі перші серії екшну вже встигли отримати переважно схвальні відгуки від глядачів, а на платформі IMDb серіал отримав оцінку 7/10.

Раніше ми розповідали про 4 нові науково-фантастичні серіали, які ви могли пропустити. А також стало відомо, що гучна кримінальна драма з Томом Гарді отримає продовження.

Amazon серіал бойовики Прем'єра Дженсен Еклз
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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