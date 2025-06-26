Обратный отсчет — сюжет, актеры и где смотреть онлайн

Сериал "Обратный отсчет". Фото: instagram.com/primevideo

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video стартовал новый сериал "Обратный отсчет". Одну из главный ролей в криминальном экшне исполнил звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз.

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Сюжет сериала рассказывает о детективе из Лос-Анджелеса Марке Митчем, который получает предложение вступить в секретную оперативную группу. Члены структуры действуют под прикрытием в различных силовых ведомствах. Задача Митчема — выйти на след убийцы сотрудника Министерства внутренней безопасности. В ходе расследования детектив наталкивается на широкий заговор, ставящий под угрозу жизни миллионов жителей мегаполиса.

Кроме Дженсена Эклза главные роли в криминальном сериале исполнили Джессика Камачо, Эрик Дэйн и Вайолетт Бин.

Режиссером экнша стал Derek Haas, известный своей работой над сериалами "Пожарные Чикаго", "Полиция Чикаго", "Медики Чикаго", "ФБР" и "ФБР: За рубежом".

Первый сезон будет насчитывать 10 серий, которые будут доступны онлайн на Prime Video.

В сети первые серии экшна уже успели получить преимущественно положительные отзывы от зрителей, а на платформе IMDb сериал получил оценку 7/10.

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