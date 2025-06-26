Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Зрителей увлек новый экшн-сериал со звездой "Сверхъестественного"

Зрителей увлек новый экшн-сериал со звездой "Сверхъестественного"

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:24
Обратный отсчет — сюжет, актеры и где смотреть онлайн
Сериал "Обратный отсчет". Фото: instagram.com/primevideo
Ключові моменти О чем сериал "Обратный отсчет"

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video стартовал новый сериал "Обратный отсчет". Одну из главный ролей в криминальном экшне исполнил звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

Реклама
Читайте также:

О чем сериал "Обратный отсчет"

Сюжет сериала рассказывает о детективе из Лос-Анджелеса Марке Митчем, который получает предложение вступить в секретную оперативную группу. Члены структуры действуют под прикрытием в различных силовых ведомствах. Задача Митчема — выйти на след убийцы сотрудника Министерства внутренней безопасности. В ходе расследования детектив наталкивается на широкий заговор, ставящий под угрозу жизни миллионов жителей мегаполиса.

Кроме Дженсена Эклза главные роли в криминальном сериале исполнили Джессика Камачо, Эрик Дэйн и Вайолетт Бин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prime Video (@primevideo)

Режиссером экнша стал Derek Haas, известный своей работой над сериалами "Пожарные Чикаго", "Полиция Чикаго", "Медики Чикаго", "ФБР" и "ФБР: За рубежом".

Первый сезон будет насчитывать 10 серий, которые будут доступны онлайн на Prime Video.

В сети первые серии экшна уже успели получить преимущественно положительные отзывы от зрителей, а на платформе IMDb сериал получил оценку 7/10.

Ранее мы рассказывали про 4 новых научно-фантастических сериала, которые вы могли пропустить. А также стало известно, что нашумевшая криминальная драма с Томом Харди получит продолжение.

Amazon сериал боевики Премьера Дженсен Эклс
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации