Гангстерленд 2 сезон — Paramount+ продовжив серіал з Томом Гарді

Гучний екшн-серіал з Томом Гарді продовжили на 2 сезон
Британський актор Том Гарді повернеться до своєї ролі у серіалі "Гангстерленд". Стрімінговий сервіс Paramount+ офіційно оголосив про продовження.
Про це творці серіалу оголосили в Instagram.
"Гангстерленд" продовжили на 2 сезон
На офіційній сторінці кримінальної драми шанувальникам показали три нові постери.
"Можливо, вони виграли битву, але чи виграють вони війну?", — йдеться у слогані майбутнього сезону.
До своєї ролі Гаррі да Соуза у серіалі повернеться Том Гарді, а також глядачі знову побачать на екрані Пірса Броснана, а також Пірса Броснана та Гелен Міррен. Також фанати очікуюють на повернення у другому сезону Педді Консідайна, Мандіп Діллон, Лари Пулвер та інших героїв.
Наразі невідомо, коли продовження вийде на екрани та хто з акторів ще приєднається до касту.
Нагадаємо, у центрі кримінальної драми — лондонська мафіозна династія Гарріганів, якою керують Мев та Конрад. Їхня амбітна мета — здобути владу на вершині світового злочинного світу. Але шлях до вершини не обходиться без ворогів і небезпек, тому в родині є своя незамінна фігура — Гаррі да Соуза, спеціаліст із "вирішення проблем".
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