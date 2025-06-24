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Головна Кіно Гучний екшн-серіал з Томом Гарді продовжили на 2 сезон

Гучний екшн-серіал з Томом Гарді продовжили на 2 сезон

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Дата публікації: 24 червня 2025 12:49
Гангстерленд 2 сезон — Paramount+ продовжив серіал з Томом Гарді
Том Гарді у серіалі "Гангстерленд". Фото: instagram.com/mobland_pplus
Ключові моменти "Гангстерленд" продовжили на 2 сезон

Британський актор Том Гарді повернеться до своєї ролі у серіалі "Гангстерленд". Стрімінговий сервіс Paramount+ офіційно оголосив про продовження.

Про це творці серіалу оголосили в Instagram.

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На офіційній сторінці кримінальної драми шанувальникам показали три нові постери.

"Можливо, вони виграли битву, але чи виграють вони війну?", — йдеться у слогані майбутнього сезону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MobLand (@mobland_pplus)

До своєї ролі Гаррі да Соуза у серіалі повернеться Том Гарді, а також глядачі знову побачать на екрані Пірса Броснана, а також Пірса Броснана та Гелен Міррен. Також фанати очікуюють на повернення у другому сезону Педді Консідайна, Мандіп Діллон, Лари Пулвер та інших героїв.

Наразі невідомо, коли продовження вийде на екрани та хто з акторів ще приєднається до касту.

Нагадаємо, у центрі кримінальної драми — лондонська мафіозна династія Гарріганів, якою керують Мев та Конрад. Їхня амбітна мета — здобути владу на вершині світового злочинного світу. Але шлях до вершини не обходиться без ворогів і небезпек, тому в родині є своя незамінна фігура — Гаррі да Соуза, спеціаліст із "вирішення проблем".

Раніше ми писали про 4 мінісеріали від Netflix із найвищими оцінками від Rotten Tomatoes. А також глядачів захопив новий корейський трилер.

серіал Том Харді бойовики драма продовження
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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