Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 4 найкращі міні-серіали Netflix за версією Rotten Tomatoes

4 найкращі міні-серіали Netflix за версією Rotten Tomatoes

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 21:00
4 міні-серіали з найвищим рейтингом Rotten Tomatoes — що подивитись на вихідних
Епізод із серіалу "Юнацтво". Фото: Кадр з відео
Ключові моменти Невинний (2021) Любе дитя (2023) Юнацтво (2025) Вона ж Грейс (2017)

Netflix залишається однією з найпопулярніших стримінгових платформ. Підбірка серіалів сервісу з найкращим рейтингом Rotten Tomatoes — чудовий орієнтир на найближчі вихідні.

Підбірку підготування видання Collider.

Реклама
Читайте також:

Невинний (2021)

У центрі сюжету — таємниця. Головний герой Матео (Маріо Касас) має справу з наслідками випадкової смерті, за яку він був засуджений у минулому — його нова дружина зникає на один день, а на його телефон надсилають дивні фотографії. Згодом жінка повертається, ніби нічого не сталося. Матео намагається відбудувати своє життя після в'язниці, але його знову втягують у павутиння обману та маніпуляцій.

Любе дитя (2023)

Сюжет написаний за німецьким романом, який часто порівнюють із "Загубленою" та "Кімнатою". Серіал розповідає моторошну історію викрадення та тримання в полоні жінки з двома її дітьми. Головній героїні Лєні вдається втекти, проте вона потрапляє у страшну аварію і стикається з новими труднощами.

Юнацтво (2025)

"Юнацтво" — пронизлива сповідь про підліткові злочини та травми. 13-річного Джеймі Міллера звинувачують у вбивстві його однокласниці Кеті. Стрічка одразу стала популярною на платформі Netflix. Кожен епізод серіалу залишає незабутній слід у пам'яті глядачів.

Вона ж Грейс (2017)

Серіал знятий за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд та заснований на реальних подіях XIX століття. У центрі сюжету — молодий лікар, який намагається домогтися виправдання Грейс Маркс — молодої жінки, засудженої за вбивство свого роботодавця та коханця. 

Раніше ми писали про три найкращі фільми про відпочинок для тих, хто хоче у відпустку. А також ділилися підбіркою фільмів про ядерну зброю та катастрофу.

вихідні cinema серіал Netflix зникнення
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації