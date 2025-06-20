4 міні-серіали з найвищим рейтингом Rotten Tomatoes — що подивитись на вихідних

Епізод із серіалу "Юнацтво". Фото: Кадр з відео

Netflix залишається однією з найпопулярніших стримінгових платформ. Підбірка серіалів сервісу з найкращим рейтингом Rotten Tomatoes — чудовий орієнтир на найближчі вихідні.

Підбірку підготування видання Collider.

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Невинний (2021)

У центрі сюжету — таємниця. Головний герой Матео (Маріо Касас) має справу з наслідками випадкової смерті, за яку він був засуджений у минулому — його нова дружина зникає на один день, а на його телефон надсилають дивні фотографії. Згодом жінка повертається, ніби нічого не сталося. Матео намагається відбудувати своє життя після в'язниці, але його знову втягують у павутиння обману та маніпуляцій.

Любе дитя (2023)

Сюжет написаний за німецьким романом, який часто порівнюють із "Загубленою" та "Кімнатою". Серіал розповідає моторошну історію викрадення та тримання в полоні жінки з двома її дітьми. Головній героїні Лєні вдається втекти, проте вона потрапляє у страшну аварію і стикається з новими труднощами.

Юнацтво (2025)

"Юнацтво" — пронизлива сповідь про підліткові злочини та травми. 13-річного Джеймі Міллера звинувачують у вбивстві його однокласниці Кеті. Стрічка одразу стала популярною на платформі Netflix. Кожен епізод серіалу залишає незабутній слід у пам'яті глядачів.

Вона ж Грейс (2017)

Серіал знятий за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд та заснований на реальних подіях XIX століття. У центрі сюжету — молодий лікар, який намагається домогтися виправдання Грейс Маркс — молодої жінки, засудженої за вбивство свого роботодавця та коханця.

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