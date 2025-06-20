Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 4 лучших мини-сериала Netflix по версии Rotten Tomatoes

4 лучших мини-сериала Netflix по версии Rotten Tomatoes

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 21:00
4 мини-сериала с самым высоким рейтингом Rotten Tomatoes - что посмотреть на выходных
Эпизод из сериала "Юношество". Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Невинный (2021) Милое дитя (2023) Юношество (2025) Она же Грейс (2017)

Netflix остается одной из самых популярных стриминговых платформ. Подборка сериалов сервиса с лучшим рейтингом Rotten Tomatoes — отличный ориентир на ближайшие выходные.

Подборку подготовило издание Collider.

Реклама
Читайте также:

Невинный (2021)

В центре сюжета — тайна. Главный герой Матео (Марио Касас) имеет дело с последствиями случайной смерти, за которую он был осужден в прошлом — его новая жена исчезает на один день, а на его телефон присылают странные фотографии. Впоследствии женщина возвращается, будто ничего не произошло. Матео пытается отстроить свою жизнь после тюрьмы, но его снова втягивают в паутину обмана и манипуляций.

Милое дитя (2023)

Сюжет написан по немецкому роману, который часто сравнивают с "Потерянной" и "Комнатой". Сериал рассказывает жуткую историю похищения и содержания в плену женщины с двумя ее детьми. Главной героине Лене удается сбежать, однако она попадает в страшную аварию и сталкивается с новыми трудностями.

Юношество (2025)

"Юношество" — пронзительная исповедь о подростковых преступлениях и травмах. 13-летнего Джейми Миллера обвиняют в убийстве его одноклассницы Кэти. Лента сразу стала популярной на платформе Netflix. Каждый эпизод сериала оставляет незабываемый след в памяти зрителей.

Она же Грейс (2017)

Сериал снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд и основан на реальных событиях XIX века. В центре сюжета — молодой врач, который пытается добиться оправдания Грейс Маркс — молодой женщины, осужденной за убийство своего работодателя и любовника.

Ранее мы писали о трех лучших фильмах об отдыхе для тех, кто хочет в отпуск. А также делились подборкой фильмов о ядерном оружии и катастрофе.

выходные кино сериал Netflix исчезновение
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации