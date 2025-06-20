4 мини-сериала с самым высоким рейтингом Rotten Tomatoes - что посмотреть на выходных

Эпизод из сериала "Юношество". Фото: Кадр из видео

Netflix остается одной из самых популярных стриминговых платформ. Подборка сериалов сервиса с лучшим рейтингом Rotten Tomatoes — отличный ориентир на ближайшие выходные.

Подборку подготовило издание Collider.

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Невинный (2021)

В центре сюжета — тайна. Главный герой Матео (Марио Касас) имеет дело с последствиями случайной смерти, за которую он был осужден в прошлом — его новая жена исчезает на один день, а на его телефон присылают странные фотографии. Впоследствии женщина возвращается, будто ничего не произошло. Матео пытается отстроить свою жизнь после тюрьмы, но его снова втягивают в паутину обмана и манипуляций.

Милое дитя (2023)

Сюжет написан по немецкому роману, который часто сравнивают с "Потерянной" и "Комнатой". Сериал рассказывает жуткую историю похищения и содержания в плену женщины с двумя ее детьми. Главной героине Лене удается сбежать, однако она попадает в страшную аварию и сталкивается с новыми трудностями.

Юношество (2025)

"Юношество" — пронзительная исповедь о подростковых преступлениях и травмах. 13-летнего Джейми Миллера обвиняют в убийстве его одноклассницы Кэти. Лента сразу стала популярной на платформе Netflix. Каждый эпизод сериала оставляет незабываемый след в памяти зрителей.

Она же Грейс (2017)

Сериал снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд и основан на реальных событиях XIX века. В центре сюжета — молодой врач, который пытается добиться оправдания Грейс Маркс — молодой женщины, осужденной за убийство своего работодателя и любовника.

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