Гангстерленд 2 сезон — Paramount+ продолжил сериал с Томом Харди

Нашумевший экшн-сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон
Британский актер Том Харди вернется к своей роли в сериале "Гангстерленд". Стриминговый сервис Paramount+ официально объявил о продолжении.
Об этом создатели сериала объявили в Instagram.
"Гангстерленд" продлили на 2 сезон
На официальной странице криминальной драмы поклонникам показали три новых постера.
"Возможно, они выиграли битву, но выиграют ли они войну?", — говорится в слогане будущего сезона.
К своей роли Гарри да Соуза в сериале вернется Том Харди, а также зрители снова увидят на экране Пирса Броснана, а также Пирса Броснана и Хелен Миррен. Также фанаты ожидают возвращения во втором сезона Пэдди Консидайна, Мандип Диллон, Лары Пулвер и других героев.
Пока неизвестно, когда продолжение выйдет на экраны и кто из актеров еще присоединится к касту.
Напомним, в центре криминальной драмы — лондонская мафиозная династия Харриганов, которой руководят Мэв и Конрад. Их амбициозная цель — получить власть на вершине мирового преступного мира. Но путь к вершине не обходится без врагов и опасностей, поэтому в семье есть своя незаменимая фигура - Гарри да Соуза, специалист по "решению проблем".
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