Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Нашумевший экшн-сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон

Нашумевший экшн-сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:49
Гангстерленд 2 сезон — Paramount+ продолжил сериал с Томом Харди
Том Харди в сериале "Гангстерленд". Фото: instagram.com/mobland_pplus
Ключові моменти "Гангстерленд" продлили на 2 сезон

Британский актер Том Харди вернется к своей роли в сериале "Гангстерленд". Стриминговый сервис Paramount+ официально объявил о продолжении.

Об этом создатели сериала объявили в Instagram.

Реклама
Читайте также:

"Гангстерленд" продлили на 2 сезон

На официальной странице криминальной драмы поклонникам показали три новых постера.

"Возможно, они выиграли битву, но выиграют ли они войну?", — говорится в слогане будущего сезона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MobLand (@mobland_pplus)

К своей роли Гарри да Соуза в сериале вернется Том Харди, а также зрители снова увидят на экране Пирса Броснана, а также Пирса Броснана и Хелен Миррен. Также фанаты ожидают возвращения во втором сезона Пэдди Консидайна, Мандип Диллон, Лары Пулвер и других героев.

Пока неизвестно, когда продолжение выйдет на экраны и кто из актеров еще присоединится к касту.

Напомним, в центре криминальной драмы — лондонская мафиозная династия Харриганов, которой руководят Мэв и Конрад. Их амбициозная цель — получить власть на вершине мирового преступного мира. Но путь к вершине не обходится без врагов и опасностей, поэтому в семье есть своя незаменимая фигура - Гарри да Соуза, специалист по "решению проблем".

Ранее мы писали о 4 мини-сериалах от Netflix с самыми высокими оценками от Rotten Tomatoes. А также зрителей захватил новый корейский триллер.

сериал Том Харди боевики драма продолжение
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации