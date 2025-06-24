Гангстерленд 2 сезон — Paramount+ продолжил сериал с Томом Харди

Том Харди в сериале "Гангстерленд". Фото: instagram.com/mobland_pplus

Британский актер Том Харди вернется к своей роли в сериале "Гангстерленд". Стриминговый сервис Paramount+ официально объявил о продолжении.

Об этом создатели сериала объявили в Instagram.

Реклама

Читайте также:

"Гангстерленд" продлили на 2 сезон

На официальной странице криминальной драмы поклонникам показали три новых постера.

"Возможно, они выиграли битву, но выиграют ли они войну?", — говорится в слогане будущего сезона.

К своей роли Гарри да Соуза в сериале вернется Том Харди, а также зрители снова увидят на экране Пирса Броснана, а также Пирса Броснана и Хелен Миррен. Также фанаты ожидают возвращения во втором сезона Пэдди Консидайна, Мандип Диллон, Лары Пулвер и других героев.

Пока неизвестно, когда продолжение выйдет на экраны и кто из актеров еще присоединится к касту.

Напомним, в центре криминальной драмы — лондонская мафиозная династия Харриганов, которой руководят Мэв и Конрад. Их амбициозная цель — получить власть на вершине мирового преступного мира. Но путь к вершине не обходится без врагов и опасностей, поэтому в семье есть своя незаменимая фигура - Гарри да Соуза, специалист по "решению проблем".

Ранее мы писали о 4 мини-сериалах от Netflix с самыми высокими оценками от Rotten Tomatoes. А также зрителей захватил новый корейский триллер.